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الجامعة العربية تتوصل إلى مدخل لحل الأزمة بين لبنان ودول الخليج

"زكي" أشار إلى ثقب في الجدار يمكننا العبور منه

نقلت قناة "الجديد" عن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، اليوم الاثنين، أنه توصّل إلى مدخل لحل الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج، مشيراً إلى "ثقب في الجدار يمكننا العبور منه".

ويزور "زكي" بيروت، حيث يعقد اجتماعات بشأن الأزمة، والتقى حتى الآن بالرئيس ميشال عون، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وفقاً لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجامعة العربية تتوصل إلى مدخل لحل الأزمة بين لبنان ودول الخليج
سبق

نقلت قناة "الجديد" عن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، اليوم الاثنين، أنه توصّل إلى مدخل لحل الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج، مشيراً إلى "ثقب في الجدار يمكننا العبور منه".

ويزور "زكي" بيروت، حيث يعقد اجتماعات بشأن الأزمة، والتقى حتى الآن بالرئيس ميشال عون، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وفقاً لـ"رويترز".

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
02:33 PM

الجامعة العربية تتوصل إلى مدخل لحل الأزمة بين لبنان ودول الخليج

"زكي" أشار إلى ثقب في الجدار يمكننا العبور منه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت قناة "الجديد" عن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، اليوم الاثنين، أنه توصّل إلى مدخل لحل الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج، مشيراً إلى "ثقب في الجدار يمكننا العبور منه".

ويزور "زكي" بيروت، حيث يعقد اجتماعات بشأن الأزمة، والتقى حتى الآن بالرئيس ميشال عون، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وفقاً لـ"رويترز".

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