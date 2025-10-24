حضر الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مأدبة العشاء التي أقامها جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، تكريمًا لرؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم المشاركين في حفل تنصيبه؛ وذلك بالقصر الإمبراطوري في طوكيو.
تركي بن محمد يحضر مأدبة العشاء التي أقامها إمبراطور اليابان
للمشاركين في حفل تنصيبه وذلك بالقصر الإمبراطوري في طوكيو
حضر الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مأدبة العشاء التي أقامها جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، تكريمًا لرؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم المشاركين في حفل تنصيبه؛ وذلك بالقصر الإمبراطوري في طوكيو.الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ناروهيتو اليابان
اعلان
تركي بن محمد يحضر مأدبة العشاء التي أقامها إمبراطور اليابانوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-10-23
23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
11:15 AM
تركي بن محمد يحضر مأدبة العشاء التي أقامها إمبراطور اليابان
للمشاركين في حفل تنصيبه وذلك بالقصر الإمبراطوري في طوكيو
حضر الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مأدبة العشاء التي أقامها جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، تكريمًا لرؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم المشاركين في حفل تنصيبه؛ وذلك بالقصر الإمبراطوري في طوكيو.
اعلان
53.8 مليار
31 يوليو
35,561
10 مليارات ..
17 يوليو
33,044
200 مليون
26 ديسمبر
28,167
6.7 مليار دولار
11 ديسمبر
36,984
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!
حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030
سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟
عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!
ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!
منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!
محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل
منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين
يحيى فقيهي