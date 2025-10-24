حضر الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مأدبة العشاء التي أقامها جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، تكريمًا لرؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم المشاركين في حفل تنصيبه؛ وذلك بالقصر الإمبراطوري في طوكيو.

تركي بن محمد يحضر مأدبة العشاء التي أقامها إمبراطور اليابان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-10-23 حضر الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مأدبة العشاء التي أقامها جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، تكريمًا لرؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم المشاركين في حفل تنصيبه؛ وذلك بالقصر الإمبراطوري في طوكيو.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441 11:15 AM

تركي بن محمد يحضر مأدبة العشاء التي أقامها إمبراطور اليابان للمشاركين في حفل تنصيبه وذلك بالقصر الإمبراطوري في طوكيو





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حضر الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مأدبة العشاء التي أقامها جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، تكريمًا لرؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم المشاركين في حفل تنصيبه؛ وذلك بالقصر الإمبراطوري في طوكيو.