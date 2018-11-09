ومن المتوقع أن تبدأ الأمطار، ظهر اليوم الجمعة، وتستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، وستكون مصحوبةً بزخات من البرد ورياح نشطة مُثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول.

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكّر، تنبيهاً اليوم، بتوقّع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة؛ تشمل "فيفاء والدائر وهروب والعارضة والعيدابي والأجزاء المجاورة".

تنبيه بشأن هطول أمطار على "فيفاء والدائر وهروب" عبدالرحمن السلماني سبق 2018-11-09 أصدر النظام الآلي للإنذار المبكّر، تنبيهاً اليوم، بتوقّع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة؛ تشمل "فيفاء والدائر وهروب والعارضة والعيدابي والأجزاء المجاورة". ومن المتوقع أن تبدأ الأمطار، ظهر اليوم الجمعة، وتستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، وستكون مصحوبةً بزخات من البرد ورياح نشطة مُثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول.

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440 02:50 PM

تنبيه بشأن هطول أمطار على "فيفاء والدائر وهروب" متوسطة إلى غزيرة وتشمل محافظات أخرى حتى 9 مساءً





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أصدر النظام الآلي للإنذار المبكّر، تنبيهاً اليوم، بتوقّع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة؛ تشمل "فيفاء والدائر وهروب والعارضة والعيدابي والأجزاء المجاورة".

ومن المتوقع أن تبدأ الأمطار، ظهر اليوم الجمعة، وتستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، وستكون مصحوبةً بزخات من البرد ورياح نشطة مُثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول.