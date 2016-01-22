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مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يدعو الصقارين لإجراء الفحوصات الطبية على صقورهم

خصصت 12 مركزًا بمناطق السعودية لأخذ العينات بداية من اليوم حتى الخميس المقبل

دعت اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الصقارين من داخل السعودية المسجَّلين في سباقات المهرجان إلى التوجُّه إلى 12 مركزًا في مختلف مناطق السعودية، خصصتها وزارة البيئة والمياه والزراعة لاستقبال الصقور المشاركة، وأخذ العينات الطبية اللازمة خلال الفترة من اليوم الثلاثاء حتى يوم الخميس المقبل، من الساعة الـ8 صباحًا حتى الـ1:30 ظهرًا.

وفي التفاصيل، خصصت اللجنة ثلاثة مراكز في الرياض، هي: الوحدة البيطرية بالغنامية، العيادة البيطرية الحكومية بالجنادرية، العيادة البيطرية بفرع الوزارة بحي المربع، ثلاثة مراكز بالمنطقة الشرقية في العيادات البيطرية بالدمام والأحساء وحفر الباطن، العيادة البيطرية بجدة، العيادة البيطرية بينبع، الوحدة البيطرية بمدينة بريدة، العيادة البيطرية بحائل، العيادة البيطرية بعرعر والعيادة البيطرية بتبوك.

وقالت اللجنة إن مواقع العيادات ومعلومات الفحوصات متوافرة على الرابط الآتي: http://saudifalconsclub.org.sa/falcons-clinics/.

وأكدت اللجنة أن إجراء الفحوصات في العيادات المذكورة يعد شرطًا أساسيًّا لقبول مشاركة الصقر في سباقات المهرجان.

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مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يدعو الصقارين لإجراء الفحوصات الطبية على صقورهم
سبق

دعت اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الصقارين من داخل السعودية المسجَّلين في سباقات المهرجان إلى التوجُّه إلى 12 مركزًا في مختلف مناطق السعودية، خصصتها وزارة البيئة والمياه والزراعة لاستقبال الصقور المشاركة، وأخذ العينات الطبية اللازمة خلال الفترة من اليوم الثلاثاء حتى يوم الخميس المقبل، من الساعة الـ8 صباحًا حتى الـ1:30 ظهرًا.

وفي التفاصيل، خصصت اللجنة ثلاثة مراكز في الرياض، هي: الوحدة البيطرية بالغنامية، العيادة البيطرية الحكومية بالجنادرية، العيادة البيطرية بفرع الوزارة بحي المربع، ثلاثة مراكز بالمنطقة الشرقية في العيادات البيطرية بالدمام والأحساء وحفر الباطن، العيادة البيطرية بجدة، العيادة البيطرية بينبع، الوحدة البيطرية بمدينة بريدة، العيادة البيطرية بحائل، العيادة البيطرية بعرعر والعيادة البيطرية بتبوك.

وقالت اللجنة إن مواقع العيادات ومعلومات الفحوصات متوافرة على الرابط الآتي: http://saudifalconsclub.org.sa/falcons-clinics/.

وأكدت اللجنة أن إجراء الفحوصات في العيادات المذكورة يعد شرطًا أساسيًّا لقبول مشاركة الصقر في سباقات المهرجان.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
12:02 AM

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يدعو الصقارين لإجراء الفحوصات الطبية على صقورهم

خصصت 12 مركزًا بمناطق السعودية لأخذ العينات بداية من اليوم حتى الخميس المقبل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الصقارين من داخل السعودية المسجَّلين في سباقات المهرجان إلى التوجُّه إلى 12 مركزًا في مختلف مناطق السعودية، خصصتها وزارة البيئة والمياه والزراعة لاستقبال الصقور المشاركة، وأخذ العينات الطبية اللازمة خلال الفترة من اليوم الثلاثاء حتى يوم الخميس المقبل، من الساعة الـ8 صباحًا حتى الـ1:30 ظهرًا.

وفي التفاصيل، خصصت اللجنة ثلاثة مراكز في الرياض، هي: الوحدة البيطرية بالغنامية، العيادة البيطرية الحكومية بالجنادرية، العيادة البيطرية بفرع الوزارة بحي المربع، ثلاثة مراكز بالمنطقة الشرقية في العيادات البيطرية بالدمام والأحساء وحفر الباطن، العيادة البيطرية بجدة، العيادة البيطرية بينبع، الوحدة البيطرية بمدينة بريدة، العيادة البيطرية بحائل، العيادة البيطرية بعرعر والعيادة البيطرية بتبوك.

وقالت اللجنة إن مواقع العيادات ومعلومات الفحوصات متوافرة على الرابط الآتي: http://saudifalconsclub.org.sa/falcons-clinics/.

وأكدت اللجنة أن إجراء الفحوصات في العيادات المذكورة يعد شرطًا أساسيًّا لقبول مشاركة الصقر في سباقات المهرجان.

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