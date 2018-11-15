وكيل "الشؤون الإسلامية" يزور أقدم مكتبة إسلامية بالبوسنة

استمع إلى شرح عن مخطوطاتها وأبرز الكتب واطّلع على أقسامها

زار وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي؛ مكتبة الغازي خسرو بك الإسلامية بسراييفو.

وكان في استقباله بالمكتبة رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام في البوسنة والهرسك الشيخ حسين كاوازوفيتش؛ ومدير المكتبة، ومنسوبوها، وعددٌ من العلماء ومديري المراكز والمدارس الإسلامية.

وتجوّل " العريفي"؛ والوفد المرافق له في المكتبة، واستمع لشرحٍ موجز عن مخطوطاتها، وأبرز الكتب فيها، وتاريخها، ومرافقها، ومراحل تطويرها، وآلية المحافظة على المخطوطات الإسلامية، واطلع على أقسام المكتبة.

وأشاد بما شاهده في المكتبة من مخطوطات نادرة، ومتميزة، وكتب علمية تمثل الثقافة الإسلامية العريقة وتُعد مرجعاً مهماً للباحثين وطلاب العلم وشداة المعرفة بما تحوي من أمهات الكتب في مختلف العلوم الإسلامية، مؤكدً أهمية استثمارها، والاستفادة منها بما يعود على طلاب العلم ورواد المعرفة بالنفع والفائدة.

وقدّم مدير مكتبة الغازي خسرو بك؛ لوكيل الشؤون الإسلامية، هدية تذكارية للمكتبة، كما سجّل "العريفي"؛ كلمة في سجل كِبار الزوّار والتُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

وتعد مكتبة خسرو؛ التي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1537م، وأُعيد افتتاحها بمبنى جديد 2014م، صرحاً ثقافياً لشعب البلقان عامة ولسكان البوسنة والهرسك خاصة، وتحتفظ خزائنها بـأكثر من 10 آلاف مخطوطة تحت 20 ألف عنوان في العلوم الإسلامية والتراث الإسلامي، وتاريخ البلاد.

وزار وكيل وزارة الشؤون الإسلامية، المنطقة التاريخية في وسط مدينة سراييفو، وجامع الغازي خسروبك، والمدرسة الإسلامية المجاورة للجامع، واستمع إلى شرح موجز عن الجامع الذي يرجع تاريخ بنائه لأكثر من 500 عام، وأبرز المراحل التاريخية التي مرت به، ومراحل ترميمه وإعادة بنائه على نفقة المملكة.

ورافق وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية، خلال الزيارة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك هاني بن عبدالله مؤمنة؛ ورئيس مركز خادم الحرمين الشريفين الثقافي بسراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ.