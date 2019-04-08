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"صحة الطائف" تتجاوب مع نداء ٩١١ وتنقل سيدة من منزل لآخر .. تعرَّف على السبب

عبر إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي ومن خلال فرقتيْن مكونتيْن من 6 أشخاص

تجاوبت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الاسعافي بصحة الطائف، لتلبية نداء المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) والمساعدة على نقل سيدة ثقيلة الوزن من منزلها إلى منزل آخر؛ كونها عاجزة وتعيش على الأكسجين.

وباشرت فرقتان من عمليات الصحة الإسعافية مكونتان من 6 أشخاص بمساندة من رجال الدفاع المدني، نقل السيدة، وتم إيصالها -ولله الحمد- إلى موقعها الآخر بسلام والاطمئنان على وضعها الصحي.

يُشار إلى أن عمليات الشؤون الصحية بصحة الطائف مرتبطة لاسلكياً بالمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) من أجل استقبال وتمرير البلاغات، والتعامل معها بشكل فوري في اطار التكامل بين الجهتين، مما يؤدي إلى الاستجابة السريعة للبلاغات المختلفة على مدار الساعة.

وتستقبل غرفة العمليات، البلاغات ومن ثم تمريرها إلى الفرق الميدانية أو المرافق الصحية لسرعة تقديم الخدمات الصحية المختلفة.

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"صحة الطائف" تتجاوب مع نداء ٩١١ وتنقل سيدة من منزل لآخر .. تعرَّف على السبب
سبق

تجاوبت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الاسعافي بصحة الطائف، لتلبية نداء المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) والمساعدة على نقل سيدة ثقيلة الوزن من منزلها إلى منزل آخر؛ كونها عاجزة وتعيش على الأكسجين.

وباشرت فرقتان من عمليات الصحة الإسعافية مكونتان من 6 أشخاص بمساندة من رجال الدفاع المدني، نقل السيدة، وتم إيصالها -ولله الحمد- إلى موقعها الآخر بسلام والاطمئنان على وضعها الصحي.

يُشار إلى أن عمليات الشؤون الصحية بصحة الطائف مرتبطة لاسلكياً بالمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) من أجل استقبال وتمرير البلاغات، والتعامل معها بشكل فوري في اطار التكامل بين الجهتين، مما يؤدي إلى الاستجابة السريعة للبلاغات المختلفة على مدار الساعة.

وتستقبل غرفة العمليات، البلاغات ومن ثم تمريرها إلى الفرق الميدانية أو المرافق الصحية لسرعة تقديم الخدمات الصحية المختلفة.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
11:42 AM

"صحة الطائف" تتجاوب مع نداء ٩١١ وتنقل سيدة من منزل لآخر .. تعرَّف على السبب

عبر إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي ومن خلال فرقتيْن مكونتيْن من 6 أشخاص

A A A
فهد العتيبي - الطائف
2
9,311

تجاوبت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الاسعافي بصحة الطائف، لتلبية نداء المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) والمساعدة على نقل سيدة ثقيلة الوزن من منزلها إلى منزل آخر؛ كونها عاجزة وتعيش على الأكسجين.

وباشرت فرقتان من عمليات الصحة الإسعافية مكونتان من 6 أشخاص بمساندة من رجال الدفاع المدني، نقل السيدة، وتم إيصالها -ولله الحمد- إلى موقعها الآخر بسلام والاطمئنان على وضعها الصحي.

يُشار إلى أن عمليات الشؤون الصحية بصحة الطائف مرتبطة لاسلكياً بالمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) من أجل استقبال وتمرير البلاغات، والتعامل معها بشكل فوري في اطار التكامل بين الجهتين، مما يؤدي إلى الاستجابة السريعة للبلاغات المختلفة على مدار الساعة.

وتستقبل غرفة العمليات، البلاغات ومن ثم تمريرها إلى الفرق الميدانية أو المرافق الصحية لسرعة تقديم الخدمات الصحية المختلفة.

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