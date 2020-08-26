زيادة قياسية .. "كورونا" يصيب 3.715 إسبانيًا في 24 ساعة

إجمالي الحالات ارتفعت إلى 370.867

أفادت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 3.715 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي زيادة يومية قياسية منذ إلغاء إجراءات العزل العام الصارمة في يونيو (حزيران) الماضي.

وبيّنت الوزارة أن الحالات التراكمية، التي تشمل اختبارات الأجسام المضادة على المرضى الذين ربما تعافوا بالفعل، ارتفعت إلى 370.867.





وتظهر بيانات الاتحاد الأوروبي، أن إسبانيا لديها أكبر عددٍ من الحالات في غرب أوروبا.