النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

زيادة قياسية .. "كورونا" يصيب 3.715 إسبانيًا في 24 ساعة

إجمالي الحالات ارتفعت إلى 370.867

أفادت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 3.715 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي زيادة يومية قياسية منذ إلغاء إجراءات العزل العام الصارمة في يونيو (حزيران) الماضي.

وبيّنت الوزارة أن الحالات التراكمية، التي تشمل اختبارات الأجسام المضادة على المرضى الذين ربما تعافوا بالفعل، ارتفعت إلى 370.867.


وتظهر بيانات الاتحاد الأوروبي، أن إسبانيا لديها أكبر عددٍ من الحالات في غرب أوروبا.

الرئيسية/ محطات

اعلان
زيادة قياسية .. "كورونا" يصيب 3.715 إسبانيًا في 24 ساعة
سبق

أفادت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 3.715 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي زيادة يومية قياسية منذ إلغاء إجراءات العزل العام الصارمة في يونيو (حزيران) الماضي.

وبيّنت الوزارة أن الحالات التراكمية، التي تشمل اختبارات الأجسام المضادة على المرضى الذين ربما تعافوا بالفعل، ارتفعت إلى 370.867.


وتظهر بيانات الاتحاد الأوروبي، أن إسبانيا لديها أكبر عددٍ من الحالات في غرب أوروبا.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
09:16 PM

زيادة قياسية .. "كورونا" يصيب 3.715 إسبانيًا في 24 ساعة

إجمالي الحالات ارتفعت إلى 370.867

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
127

أفادت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 3.715 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي زيادة يومية قياسية منذ إلغاء إجراءات العزل العام الصارمة في يونيو (حزيران) الماضي.

وبيّنت الوزارة أن الحالات التراكمية، التي تشمل اختبارات الأجسام المضادة على المرضى الذين ربما تعافوا بالفعل، ارتفعت إلى 370.867.


وتظهر بيانات الاتحاد الأوروبي، أن إسبانيا لديها أكبر عددٍ من الحالات في غرب أوروبا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,228
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,511
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,695
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,965

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة