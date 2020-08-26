زيادة قياسية .. "كورونا" يصيب 3.715 إسبانيًا في 24 ساعة
إجمالي الحالات ارتفعت إلى 370.867
أفادت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 3.715 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي زيادة يومية قياسية منذ إلغاء إجراءات العزل العام الصارمة في يونيو (حزيران) الماضي.
وبيّنت الوزارة أن الحالات التراكمية، التي تشمل اختبارات الأجسام المضادة على المرضى الذين ربما تعافوا بالفعل، ارتفعت إلى 370.867.
وتظهر بيانات الاتحاد الأوروبي، أن إسبانيا لديها أكبر عددٍ من الحالات في غرب أوروبا.
زيادة قياسية .. "كورونا" يصيب 3.715 إسبانيًا في 24 ساعة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-08-26
أفادت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 3.715 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي زيادة يومية قياسية منذ إلغاء إجراءات العزل العام الصارمة في يونيو (حزيران) الماضي.
وبيّنت الوزارة أن الحالات التراكمية، التي تشمل اختبارات الأجسام المضادة على المرضى الذين ربما تعافوا بالفعل، ارتفعت إلى 370.867.
وتظهر بيانات الاتحاد الأوروبي، أن إسبانيا لديها أكبر عددٍ من الحالات في غرب أوروبا.
26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
09:16 PM
زيادة قياسية .. "كورونا" يصيب 3.715 إسبانيًا في 24 ساعة
أفادت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 3.715 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي زيادة يومية قياسية منذ إلغاء إجراءات العزل العام الصارمة في يونيو (حزيران) الماضي.
وبيّنت الوزارة أن الحالات التراكمية، التي تشمل اختبارات الأجسام المضادة على المرضى الذين ربما تعافوا بالفعل، ارتفعت إلى 370.867.
وتظهر بيانات الاتحاد الأوروبي، أن إسبانيا لديها أكبر عددٍ من الحالات في غرب أوروبا.