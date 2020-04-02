النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلجيكا.. 183 وفاة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي ضحايا الفيروس يبلغ 1111

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم الخميس، تسجيل 183 حالة وفاة جديدة في بلجيكا، مما يرفع الإجمالي إلى 1111 حالة.

وحسب "رويترز"، كانت وزارة الصحة البلجيكية قد سجلت في وقت سابق 82 حالة وفاة جراء فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" خلال 24 ساعة.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة البلجيكية تسجيل 1702 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 10836 حالة.

بلجيكا فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
بلجيكا.. 183 وفاة جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم الخميس، تسجيل 183 حالة وفاة جديدة في بلجيكا، مما يرفع الإجمالي إلى 1111 حالة.

وحسب "رويترز"، كانت وزارة الصحة البلجيكية قد سجلت في وقت سابق 82 حالة وفاة جراء فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" خلال 24 ساعة.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة البلجيكية تسجيل 1702 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 10836 حالة.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
01:16 PM

بلجيكا.. 183 وفاة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي ضحايا الفيروس يبلغ 1111

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
375

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم الخميس، تسجيل 183 حالة وفاة جديدة في بلجيكا، مما يرفع الإجمالي إلى 1111 حالة.

وحسب "رويترز"، كانت وزارة الصحة البلجيكية قد سجلت في وقت سابق 82 حالة وفاة جراء فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" خلال 24 ساعة.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة البلجيكية تسجيل 1702 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 10836 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,807
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,701
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,434
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,835

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة