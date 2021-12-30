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عودة لعبة "فورت نايت" الشهيرة إلى العمل بعد انقطاع 5 ساعات

عادت لعبة "فورت نايت" إلى العمل بعد انقطاع استمر لنحو 5 ساعات كاملة تقريبًا، لم يتمكن خلالها لاعبو تلك اللعبة الشهيرة من تسجيل الدخول لحساباتهم أو ممارسة الألعاب.

وقالت شركة "إيبك جيمز" المشغلة للعبة "فورت نايت": إنها لا تزال تتحقق من سبب تلك المشكلة، ووعدت بمشاركة المزيد من المعلومات خلال الفترة المقبلة.

ولم تحدد الشركة سبب انقطاع خدمة تلك اللعبة، ووصفته بأنه كان "انقطاعًا كبيرًا" طال معظم لاعبي "فورت نايت" حول العالم.

ورجّحت تقارير أن يكون سبب ذلك الانقطاع هو تحديث كانت "إيبك جيمز" تُجريه على خدمة "ديسكورت" عبر "فورت نايت".

وشهد عام 2021، انقطاعات ملحوظة في عدد من الألعاب الشهيرة مثل "روبلوكس"، بإضافة إلى خدمات "أمازون"، و"ديزني بلس".

وعقب عودة الخدمة، نشرت "فورت نايت" بيانًا وعدت فيه بتعويض المستخدمين عن فترة الانقطاع تلك؛ دون توضيح طبيعة هذا التعويض.

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عودة لعبة "فورت نايت" الشهيرة إلى العمل بعد انقطاع 5 ساعات
سبق

عادت لعبة "فورت نايت" إلى العمل بعد انقطاع استمر لنحو 5 ساعات كاملة تقريبًا، لم يتمكن خلالها لاعبو تلك اللعبة الشهيرة من تسجيل الدخول لحساباتهم أو ممارسة الألعاب.

وقالت شركة "إيبك جيمز" المشغلة للعبة "فورت نايت": إنها لا تزال تتحقق من سبب تلك المشكلة، ووعدت بمشاركة المزيد من المعلومات خلال الفترة المقبلة.

ولم تحدد الشركة سبب انقطاع خدمة تلك اللعبة، ووصفته بأنه كان "انقطاعًا كبيرًا" طال معظم لاعبي "فورت نايت" حول العالم.

ورجّحت تقارير أن يكون سبب ذلك الانقطاع هو تحديث كانت "إيبك جيمز" تُجريه على خدمة "ديسكورت" عبر "فورت نايت".

وشهد عام 2021، انقطاعات ملحوظة في عدد من الألعاب الشهيرة مثل "روبلوكس"، بإضافة إلى خدمات "أمازون"، و"ديزني بلس".

وعقب عودة الخدمة، نشرت "فورت نايت" بيانًا وعدت فيه بتعويض المستخدمين عن فترة الانقطاع تلك؛ دون توضيح طبيعة هذا التعويض.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
01:13 PM

عودة لعبة "فورت نايت" الشهيرة إلى العمل بعد انقطاع 5 ساعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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عادت لعبة "فورت نايت" إلى العمل بعد انقطاع استمر لنحو 5 ساعات كاملة تقريبًا، لم يتمكن خلالها لاعبو تلك اللعبة الشهيرة من تسجيل الدخول لحساباتهم أو ممارسة الألعاب.

وقالت شركة "إيبك جيمز" المشغلة للعبة "فورت نايت": إنها لا تزال تتحقق من سبب تلك المشكلة، ووعدت بمشاركة المزيد من المعلومات خلال الفترة المقبلة.

ولم تحدد الشركة سبب انقطاع خدمة تلك اللعبة، ووصفته بأنه كان "انقطاعًا كبيرًا" طال معظم لاعبي "فورت نايت" حول العالم.

ورجّحت تقارير أن يكون سبب ذلك الانقطاع هو تحديث كانت "إيبك جيمز" تُجريه على خدمة "ديسكورت" عبر "فورت نايت".

وشهد عام 2021، انقطاعات ملحوظة في عدد من الألعاب الشهيرة مثل "روبلوكس"، بإضافة إلى خدمات "أمازون"، و"ديزني بلس".

وعقب عودة الخدمة، نشرت "فورت نايت" بيانًا وعدت فيه بتعويض المستخدمين عن فترة الانقطاع تلك؛ دون توضيح طبيعة هذا التعويض.

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