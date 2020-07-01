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"الأوقاف" توقّع اتفاقية إطارية مع "علم" للاستفادة من خدماتها الإلكترونية

تعتبر دلالة نجاح للتعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص

وقعت الهيئة العامة للأوقاف، أمس، اتفاقية إطارية مع شركة علم لأمن المعلومات؛ بهدف الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة وفق أرقى المواصفات الرقمية والتقنية.

وقد وقّع الاتفاقية محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، فيما مثّل الشركة الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي.

ويأتي الاتفاق بين الطرفين ليحقق مسعى الهيئة العامة للأوقاف في التحول الرقمي في جميع مكوناتها، ولأجل أتمتة إجراءاتها وخدماتها المقدمة للمستفيدين في القطاعين الوقفي وغير الربحي، وذلك عبر الاستعانة بشريك على قدر كبير من الخبرة والإمكانية والتجربة الواسعة مع القطاعات الحكومية والخاصة والمتمثل في شركة علم، لتكون الاتفاقية دلالة نجاح للتعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة المملكة في مجال التحول الرقمي، والذي يعد أحد أهداف رؤية المملكة 2030 لخلق حكومة إلكترونية فاعلة.

يُذكر أن تنمية قطاع الأوقاف يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة العامة للأوقاف ويمثلها في الأهداف؛ تطوير بيئة العمل الوقفي، الذي يعتمد التقنية كأحد أهم الممكنات في تسهيل إجراءات الأوقاف، ورفع نسبة العوائد، وتخفيض هامش الجهد والتكلفة، ولذا سعت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني لتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهم في تحقيق رؤيتها في أن تكون الداعم الرئيس للنهوض بقطاع الأوقاف في المملكة.

الهيئة العامة للأوقاف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأوقاف" توقّع اتفاقية إطارية مع "علم" للاستفادة من خدماتها الإلكترونية
سبق

وقعت الهيئة العامة للأوقاف، أمس، اتفاقية إطارية مع شركة علم لأمن المعلومات؛ بهدف الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة وفق أرقى المواصفات الرقمية والتقنية.

وقد وقّع الاتفاقية محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، فيما مثّل الشركة الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي.

ويأتي الاتفاق بين الطرفين ليحقق مسعى الهيئة العامة للأوقاف في التحول الرقمي في جميع مكوناتها، ولأجل أتمتة إجراءاتها وخدماتها المقدمة للمستفيدين في القطاعين الوقفي وغير الربحي، وذلك عبر الاستعانة بشريك على قدر كبير من الخبرة والإمكانية والتجربة الواسعة مع القطاعات الحكومية والخاصة والمتمثل في شركة علم، لتكون الاتفاقية دلالة نجاح للتعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة المملكة في مجال التحول الرقمي، والذي يعد أحد أهداف رؤية المملكة 2030 لخلق حكومة إلكترونية فاعلة.

يُذكر أن تنمية قطاع الأوقاف يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة العامة للأوقاف ويمثلها في الأهداف؛ تطوير بيئة العمل الوقفي، الذي يعتمد التقنية كأحد أهم الممكنات في تسهيل إجراءات الأوقاف، ورفع نسبة العوائد، وتخفيض هامش الجهد والتكلفة، ولذا سعت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني لتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهم في تحقيق رؤيتها في أن تكون الداعم الرئيس للنهوض بقطاع الأوقاف في المملكة.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
03:14 PM

"الأوقاف" توقّع اتفاقية إطارية مع "علم" للاستفادة من خدماتها الإلكترونية

تعتبر دلالة نجاح للتعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقعت الهيئة العامة للأوقاف، أمس، اتفاقية إطارية مع شركة علم لأمن المعلومات؛ بهدف الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة وفق أرقى المواصفات الرقمية والتقنية.

وقد وقّع الاتفاقية محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، فيما مثّل الشركة الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي.

ويأتي الاتفاق بين الطرفين ليحقق مسعى الهيئة العامة للأوقاف في التحول الرقمي في جميع مكوناتها، ولأجل أتمتة إجراءاتها وخدماتها المقدمة للمستفيدين في القطاعين الوقفي وغير الربحي، وذلك عبر الاستعانة بشريك على قدر كبير من الخبرة والإمكانية والتجربة الواسعة مع القطاعات الحكومية والخاصة والمتمثل في شركة علم، لتكون الاتفاقية دلالة نجاح للتعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة المملكة في مجال التحول الرقمي، والذي يعد أحد أهداف رؤية المملكة 2030 لخلق حكومة إلكترونية فاعلة.

يُذكر أن تنمية قطاع الأوقاف يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة العامة للأوقاف ويمثلها في الأهداف؛ تطوير بيئة العمل الوقفي، الذي يعتمد التقنية كأحد أهم الممكنات في تسهيل إجراءات الأوقاف، ورفع نسبة العوائد، وتخفيض هامش الجهد والتكلفة، ولذا سعت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني لتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهم في تحقيق رؤيتها في أن تكون الداعم الرئيس للنهوض بقطاع الأوقاف في المملكة.

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