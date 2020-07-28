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أمانة تبوك تؤكد جاهزية 11 مسلخًا رئيسًيا لاستقبال الأضاحي

تواصل استلام طلبات التصاريح المؤقتة لأصحاب المطابخ

أكدت أمانة منطقة تبوك جاهزية 11 مسلخًا رئيسيًا بالمنطقة لاستقبال الأضاحي، بطاقة استيعابية تزيد عن 4,730 أضحية يومياً بالإضافة إلى الأضاحي التي سيتم استقبالها في المطابخ.

وشددت الأمانة على أنها جاهزة تمامًا والبلديات التابعة لها من أجل استقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال خطة شاملة لتنظيم العمل وزيادة الطاقة الرقابية، وتكثيف الجهود الدورية عبر الجولات الميدانية لضمان استمرارية العمل.

وذكرت أنها تحرص من خلال ذلك على الصحة العامة والتأكد من سلامة ما يقدم للاستهلاك خلال عيد الأضحى، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأصحاب المطابخ للحصول على تصريح مؤقت لتقديم خدمة "ذبح الأضاحي" لعام 1441هـ .

وقالت أمانة تبوك إنها وضمن أعمالها الدائمة قد وضعت خطة عمل لمواجهة الإقبال المتزايد على سوق الأنعام والمسالخ البالغ عددها 11 مسلخاً، 3 منها في مدينة تبوك بطاقة استيعابية يومية لـ 700 أضحية للمسلخ الواحد, وثمانية مسالخ في المحافظات والمراكز التابعة، بطاقة استيعابية تقارب الـ 2630 أضحية، لضمان الذبح وفقًا للاشتراطات الصحية السليمة.

وأشارت إلى أنها وجهت جميع المسالخ بالبدء في استقبال الأضاحي في ليلة العيد والعمل على فحصها وإعطاء ملاكها أرقامًا خاصة، تضمن استلام العملاء لأضاحيهم فيما يتعلق بأدق الإجراءات الاحترازية والتباعد المجتمعي داخل غرف الانتظار .

وتم تخصيص عدة فرق ميدانية لمتابعة سير العمل في المسالخ، والتأكد من تطبيقها جميع الاشتراطات الصحية، من خلال أطباء بيطريين ومراقبين صحيين مؤهلين، مع تكثيف أعمال فرق النظافة والتنفيذ المستمر لعمليات التعقيم والتطهير والإصحاح البيئي، وللتأكد من أن عملية الذبح تتم وفق الضوابط والاشتراطات الصحية من قبل المختصين المرخص لهم فقط، وتطبيق المعايير على صالة الذبح لضمان التعقيم المستمر ومكافحة الأوبئة وحصر مصادرها المحتملة .

وبيّنت أمانة منطقة تبوك أن خطتها تشمل مراقبة مصادر الماشية الواردة إلى المسلخ وتطبيق شروط السن وغيره من الاشتراطات قبل الذبح، كما تشمل التأكد من أن التخلص من مخلفات المسالخ يتم وفق المعايير والاشتراطات دون تلويث للبيئة أو إضرار بالصحة العامة.

وحذرت الجميع من مخاطر ممارسات الذبح العشوائي للأضاحي من قبل عمال غير معتمدين أو خارج المسالخ المرخصة التي تنتشر قبيل وأثناء عيد الأضحى، مشددة على أنها ستسيّر فرقاً رقابية داخل الأحياء لضبط أماكن الذبح العشوائي وإزالتها وتطبيق النظام بحق المخالفين.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين بالمنطقة إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم ٩٤٠ أو عبر القنوات الإلكترونية لها .

أمانة منطقة تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة تبوك تؤكد جاهزية 11 مسلخًا رئيسًيا لاستقبال الأضاحي
سبق

أكدت أمانة منطقة تبوك جاهزية 11 مسلخًا رئيسيًا بالمنطقة لاستقبال الأضاحي، بطاقة استيعابية تزيد عن 4,730 أضحية يومياً بالإضافة إلى الأضاحي التي سيتم استقبالها في المطابخ.

وشددت الأمانة على أنها جاهزة تمامًا والبلديات التابعة لها من أجل استقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال خطة شاملة لتنظيم العمل وزيادة الطاقة الرقابية، وتكثيف الجهود الدورية عبر الجولات الميدانية لضمان استمرارية العمل.

وذكرت أنها تحرص من خلال ذلك على الصحة العامة والتأكد من سلامة ما يقدم للاستهلاك خلال عيد الأضحى، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأصحاب المطابخ للحصول على تصريح مؤقت لتقديم خدمة "ذبح الأضاحي" لعام 1441هـ .

وقالت أمانة تبوك إنها وضمن أعمالها الدائمة قد وضعت خطة عمل لمواجهة الإقبال المتزايد على سوق الأنعام والمسالخ البالغ عددها 11 مسلخاً، 3 منها في مدينة تبوك بطاقة استيعابية يومية لـ 700 أضحية للمسلخ الواحد, وثمانية مسالخ في المحافظات والمراكز التابعة، بطاقة استيعابية تقارب الـ 2630 أضحية، لضمان الذبح وفقًا للاشتراطات الصحية السليمة.

وأشارت إلى أنها وجهت جميع المسالخ بالبدء في استقبال الأضاحي في ليلة العيد والعمل على فحصها وإعطاء ملاكها أرقامًا خاصة، تضمن استلام العملاء لأضاحيهم فيما يتعلق بأدق الإجراءات الاحترازية والتباعد المجتمعي داخل غرف الانتظار .

وتم تخصيص عدة فرق ميدانية لمتابعة سير العمل في المسالخ، والتأكد من تطبيقها جميع الاشتراطات الصحية، من خلال أطباء بيطريين ومراقبين صحيين مؤهلين، مع تكثيف أعمال فرق النظافة والتنفيذ المستمر لعمليات التعقيم والتطهير والإصحاح البيئي، وللتأكد من أن عملية الذبح تتم وفق الضوابط والاشتراطات الصحية من قبل المختصين المرخص لهم فقط، وتطبيق المعايير على صالة الذبح لضمان التعقيم المستمر ومكافحة الأوبئة وحصر مصادرها المحتملة .

وبيّنت أمانة منطقة تبوك أن خطتها تشمل مراقبة مصادر الماشية الواردة إلى المسلخ وتطبيق شروط السن وغيره من الاشتراطات قبل الذبح، كما تشمل التأكد من أن التخلص من مخلفات المسالخ يتم وفق المعايير والاشتراطات دون تلويث للبيئة أو إضرار بالصحة العامة.

وحذرت الجميع من مخاطر ممارسات الذبح العشوائي للأضاحي من قبل عمال غير معتمدين أو خارج المسالخ المرخصة التي تنتشر قبيل وأثناء عيد الأضحى، مشددة على أنها ستسيّر فرقاً رقابية داخل الأحياء لضبط أماكن الذبح العشوائي وإزالتها وتطبيق النظام بحق المخالفين.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين بالمنطقة إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم ٩٤٠ أو عبر القنوات الإلكترونية لها .

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
03:39 PM

أمانة تبوك تؤكد جاهزية 11 مسلخًا رئيسًيا لاستقبال الأضاحي

تواصل استلام طلبات التصاريح المؤقتة لأصحاب المطابخ

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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أكدت أمانة منطقة تبوك جاهزية 11 مسلخًا رئيسيًا بالمنطقة لاستقبال الأضاحي، بطاقة استيعابية تزيد عن 4,730 أضحية يومياً بالإضافة إلى الأضاحي التي سيتم استقبالها في المطابخ.

وشددت الأمانة على أنها جاهزة تمامًا والبلديات التابعة لها من أجل استقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال خطة شاملة لتنظيم العمل وزيادة الطاقة الرقابية، وتكثيف الجهود الدورية عبر الجولات الميدانية لضمان استمرارية العمل.

وذكرت أنها تحرص من خلال ذلك على الصحة العامة والتأكد من سلامة ما يقدم للاستهلاك خلال عيد الأضحى، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأصحاب المطابخ للحصول على تصريح مؤقت لتقديم خدمة "ذبح الأضاحي" لعام 1441هـ .

وقالت أمانة تبوك إنها وضمن أعمالها الدائمة قد وضعت خطة عمل لمواجهة الإقبال المتزايد على سوق الأنعام والمسالخ البالغ عددها 11 مسلخاً، 3 منها في مدينة تبوك بطاقة استيعابية يومية لـ 700 أضحية للمسلخ الواحد, وثمانية مسالخ في المحافظات والمراكز التابعة، بطاقة استيعابية تقارب الـ 2630 أضحية، لضمان الذبح وفقًا للاشتراطات الصحية السليمة.

وأشارت إلى أنها وجهت جميع المسالخ بالبدء في استقبال الأضاحي في ليلة العيد والعمل على فحصها وإعطاء ملاكها أرقامًا خاصة، تضمن استلام العملاء لأضاحيهم فيما يتعلق بأدق الإجراءات الاحترازية والتباعد المجتمعي داخل غرف الانتظار .

وتم تخصيص عدة فرق ميدانية لمتابعة سير العمل في المسالخ، والتأكد من تطبيقها جميع الاشتراطات الصحية، من خلال أطباء بيطريين ومراقبين صحيين مؤهلين، مع تكثيف أعمال فرق النظافة والتنفيذ المستمر لعمليات التعقيم والتطهير والإصحاح البيئي، وللتأكد من أن عملية الذبح تتم وفق الضوابط والاشتراطات الصحية من قبل المختصين المرخص لهم فقط، وتطبيق المعايير على صالة الذبح لضمان التعقيم المستمر ومكافحة الأوبئة وحصر مصادرها المحتملة .

وبيّنت أمانة منطقة تبوك أن خطتها تشمل مراقبة مصادر الماشية الواردة إلى المسلخ وتطبيق شروط السن وغيره من الاشتراطات قبل الذبح، كما تشمل التأكد من أن التخلص من مخلفات المسالخ يتم وفق المعايير والاشتراطات دون تلويث للبيئة أو إضرار بالصحة العامة.

وحذرت الجميع من مخاطر ممارسات الذبح العشوائي للأضاحي من قبل عمال غير معتمدين أو خارج المسالخ المرخصة التي تنتشر قبيل وأثناء عيد الأضحى، مشددة على أنها ستسيّر فرقاً رقابية داخل الأحياء لضبط أماكن الذبح العشوائي وإزالتها وتطبيق النظام بحق المخالفين.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين بالمنطقة إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم ٩٤٠ أو عبر القنوات الإلكترونية لها .

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