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"أسترا الغذاء": لا صحة لإصابة عدد من موظفينا بفيروس "كورونا"

قالت إن ما تم تداوله بمواقع التواصل "إشاعة".. والتسوُّق يسير بشكل طبيعي

نفت شركة "أسترا الغذاء" بتبوك ما أُشيع مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أن عددًا من موظفيها من بين المصابين بفيروس كورونا، وأكدت سلامة جميع منسوبيها.

أوضحت ذلك الشركة في بيان صحفي توضيحي، أصدرته على خلفية الإشاعة التي تم تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإصابة (17) موظفًا من موظفيها بفيروس كورونا، مؤكدة اتخاذها إجراءات الوقاية والتعقيم كافة بحسب الشروط والمقاييس المعتمدة من قِبل المؤسسات الرقابية الرسمية في أماكن عمل الموظفين داخل السوق، أو في مقر السكن المخصص لهم، إضافة إلى قيام الشركة بالرقابة الصارمة على منسوبيها للتأكد من سلامتهم، وذلك في إطار حرصها الدائم على سلامة المتسوقين بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام. مفيدة بأن حركة التسوُّق تسير بشكل طبيعي كالمعتاد.

فيروس كورونا الجديد تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أسترا الغذاء": لا صحة لإصابة عدد من موظفينا بفيروس "كورونا"
سبق

نفت شركة "أسترا الغذاء" بتبوك ما أُشيع مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أن عددًا من موظفيها من بين المصابين بفيروس كورونا، وأكدت سلامة جميع منسوبيها.

أوضحت ذلك الشركة في بيان صحفي توضيحي، أصدرته على خلفية الإشاعة التي تم تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإصابة (17) موظفًا من موظفيها بفيروس كورونا، مؤكدة اتخاذها إجراءات الوقاية والتعقيم كافة بحسب الشروط والمقاييس المعتمدة من قِبل المؤسسات الرقابية الرسمية في أماكن عمل الموظفين داخل السوق، أو في مقر السكن المخصص لهم، إضافة إلى قيام الشركة بالرقابة الصارمة على منسوبيها للتأكد من سلامتهم، وذلك في إطار حرصها الدائم على سلامة المتسوقين بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام. مفيدة بأن حركة التسوُّق تسير بشكل طبيعي كالمعتاد.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
09:48 PM

"أسترا الغذاء": لا صحة لإصابة عدد من موظفينا بفيروس "كورونا"

قالت إن ما تم تداوله بمواقع التواصل "إشاعة".. والتسوُّق يسير بشكل طبيعي

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نواف الغضوري - الرياض
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3,190

نفت شركة "أسترا الغذاء" بتبوك ما أُشيع مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أن عددًا من موظفيها من بين المصابين بفيروس كورونا، وأكدت سلامة جميع منسوبيها.

أوضحت ذلك الشركة في بيان صحفي توضيحي، أصدرته على خلفية الإشاعة التي تم تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإصابة (17) موظفًا من موظفيها بفيروس كورونا، مؤكدة اتخاذها إجراءات الوقاية والتعقيم كافة بحسب الشروط والمقاييس المعتمدة من قِبل المؤسسات الرقابية الرسمية في أماكن عمل الموظفين داخل السوق، أو في مقر السكن المخصص لهم، إضافة إلى قيام الشركة بالرقابة الصارمة على منسوبيها للتأكد من سلامتهم، وذلك في إطار حرصها الدائم على سلامة المتسوقين بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام. مفيدة بأن حركة التسوُّق تسير بشكل طبيعي كالمعتاد.

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