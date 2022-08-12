#الاستثمار_البلدي.. وزراء يعلّقون على تغريدة الحقيل: مرحلة جديدة تنطلق

القصبي: تعزّز التنافسية وتُمكن القطاع الخاص من الاستثمار في القطاعات الواعدة

علّق عددٌ من الوزراء والمسؤولين، اليوم، على إعلان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف حول إصدار التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة اليوم، حيث قال وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، إن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة تعزّز التنافسية وتحفز بيئة الأعمال، وتُمكن القطاع الخاص من الاستثمار في القطاعات الواعدة.

من جهته، قال وزير المالية محمد عبدالله الجدعان: لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة ستسهم-بإذن الله- في توفير بيئة استثمارية جاذبة تمكن من تحقيق أهداف التنمية القطاعية وفق مضامين #رؤية_المملكة_2030.

وحول اللائحة، قال وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، إن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة ستفتح الفرص أمام القطاعين الخاص وغير الربحي للاستثمار الثقافي في المرافق المنتشرة بمناطق المملكة كافة.

وعلّق حساب وزارة الشؤون البلدية والقروية على تويتر، قائلاً: مرحلة جديدة من #الاستثمار_البلدي تنطلق مع لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، ستسهم -بإذن الله- في جذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي؛ ما يرفع من جودة الخدمات والبنى التحتية وينعكس على مستوى جودة الحياة.

وقالت وزارة الرياضة: لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة ستسهم في الاستفادة من الحدائق والمرافق البلدية لتوفير بيئة مناسبة لممارسة الرياضة.. وتفعيل الاستثمار بالقطاع الرياضي، مما ينعكس على توفير مرافق رياضية تمكّن من تحقيق أهداف #رؤية_المملكة 2030.

أما المتحدث الرسمي لبرنامج جودة الحياة مزروع المزروع، فقال: التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات المحدثة نقلة نوعية في #الاستثمار_البلدي يدعم قطاعات جودة الحياة المختلفة، ويسهم في تطوير الحدائق، والقطاع السياحة، وجذب الاستثمارات، وتوليد الوظائف.

يُذكر أنه وفي وقت سابق اليوم، قال ماجد الحقيل وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، إنه سيتم اليوم إصدار التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، مبيناً أن الهدف منها توفير بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.





وأضاف الحقيل، عبر حسابه في "تويتر": تدشّن اللائحة مرحلة جديدة من #الاستثمار_البلدي، تفتح الطريق أمام جميع شرائح المستثمرين للمساهمة في تنمية المدن بما توفره من فرص استثمارية تناسبهم.