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"مستشفى ظهران الجنوب" ينظم عيادات أسنان متنقلة لخدمة المرابطين بالحد الجنوبي

دشنها المحافظ وتبدأ من الأسبوع المقبل

دشن محافظ ظهران الجنوب محمد فلاح القرقاح، مبادرة عيادات الأسنان المتنقلة، والتي ينظمها قطاع ومستشفى ظهران الجنوب لخدمة أبطال الحد الجنوبي، بحضور مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى ظهران الجنوب محمد علي آل فرج.

وبينت "صحة عسير" أن المبادرة تتضمن عيادة أسنان متنقلة لخدمة أبطالنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي؛ ابتداءً من الأسبوع المقبل 11:57 PM 12/15/2019، وذلك بدعم ومتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد عايض عسيري.

وتهدف المبادرة إلى تقديم الخدمات العلاجية والوقائية والتوعوية في علاج الأسنان من خلال فريق طبي متكامل وعيادة طبية متنقلة مجهزة بالإمكانات اللازمة، وذلك لمدة أسبوع اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

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"مستشفى ظهران الجنوب" ينظم عيادات أسنان متنقلة لخدمة المرابطين بالحد الجنوبي
سبق

دشن محافظ ظهران الجنوب محمد فلاح القرقاح، مبادرة عيادات الأسنان المتنقلة، والتي ينظمها قطاع ومستشفى ظهران الجنوب لخدمة أبطال الحد الجنوبي، بحضور مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى ظهران الجنوب محمد علي آل فرج.

وبينت "صحة عسير" أن المبادرة تتضمن عيادة أسنان متنقلة لخدمة أبطالنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي؛ ابتداءً من الأسبوع المقبل 11:57 PM 12/15/2019، وذلك بدعم ومتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد عايض عسيري.

وتهدف المبادرة إلى تقديم الخدمات العلاجية والوقائية والتوعوية في علاج الأسنان من خلال فريق طبي متكامل وعيادة طبية متنقلة مجهزة بالإمكانات اللازمة، وذلك لمدة أسبوع اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
12:41 AM

"مستشفى ظهران الجنوب" ينظم عيادات أسنان متنقلة لخدمة المرابطين بالحد الجنوبي

دشنها المحافظ وتبدأ من الأسبوع المقبل

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بندر آل عوض - عسير
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دشن محافظ ظهران الجنوب محمد فلاح القرقاح، مبادرة عيادات الأسنان المتنقلة، والتي ينظمها قطاع ومستشفى ظهران الجنوب لخدمة أبطال الحد الجنوبي، بحضور مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى ظهران الجنوب محمد علي آل فرج.

وبينت "صحة عسير" أن المبادرة تتضمن عيادة أسنان متنقلة لخدمة أبطالنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي؛ ابتداءً من الأسبوع المقبل 11:57 PM 12/15/2019، وذلك بدعم ومتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد عايض عسيري.

وتهدف المبادرة إلى تقديم الخدمات العلاجية والوقائية والتوعوية في علاج الأسنان من خلال فريق طبي متكامل وعيادة طبية متنقلة مجهزة بالإمكانات اللازمة، وذلك لمدة أسبوع اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

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