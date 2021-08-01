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‎الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مسيرة مفخخة

مجددة تضامنها بالوقوف مع المملكة في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المناطق والأعيان المدنية في منطقة خميس مشيط بطائرة مسيرة مفخخة اعترضتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف ودمرتها.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، حاثةً المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة.

وأكدت الخارجية الإماراتية أن استمرار هذه الهجمات، يُعد دليلًا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، مجددة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الإمارات تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‎الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مسيرة مفخخة
سبق

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المناطق والأعيان المدنية في منطقة خميس مشيط بطائرة مسيرة مفخخة اعترضتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف ودمرتها.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، حاثةً المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة.

وأكدت الخارجية الإماراتية أن استمرار هذه الهجمات، يُعد دليلًا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، مجددة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الإمارات تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
01:06 PM

‎الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مسيرة مفخخة

مجددة تضامنها بالوقوف مع المملكة في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المناطق والأعيان المدنية في منطقة خميس مشيط بطائرة مسيرة مفخخة اعترضتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف ودمرتها.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، حاثةً المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة.

وأكدت الخارجية الإماراتية أن استمرار هذه الهجمات، يُعد دليلًا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، مجددة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الإمارات تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

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