لبنان: 39 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي حالات الشفاء يبلغ 1368

سجّل لبنان اليوم 39 إصابة جديدة أُثبتت مخبرياً بفيروس "كورونا" المستجد؛ 24 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و15 من الوافدين مؤخّراً من الخارج؛ ما رفع عدد الإصابات إلى 1945 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّ الساعات الـ24 الماضية شهدت إجراء 3558 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 36، في حين ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1368.