النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فريق بحثي يُحقق طفرة جينية بإنتاج "الزعفران" في جامعة الأمير سطام بالخرج

إنتاج زهرة بتسعة مياسم عِوضًا عن المعدل الطبيعي والعالمي الذي لا يتجاوز 3

تمكّن فريق بحثي في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، من إحداث طفرة جينية جديدة في إنتاج أزهار "الزعفران"، تمثلت في إنتاج زهرة بتسعة مياسم من أزهار الزعفران؛ في تطور فريد لزهرة الزعفران، عوضًا عن المعدل الطبيعي والعالمي الذي لا يتجاوز 3 مياسم لهذا النوع من الأزهار.

واطلع مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد، على محصول هذا العام من أزهار الزعفران التي يشرف عليها كرسي سارة الغنيم للأبحاث بالجامعة، واستمع إلى شرح وافٍ من الفريق البحثي حول التطورات والطفرة الجينية لأزهار الزعفران، بالإضافة إلى ما تحقق في الأعوام السابقة؛ حيث سبق إنتاج أزهار بمياسم تحمل ما بين 4- 8 مياسم في الزهرة الواحدة.

ولا يزال الفريق يعمل على إنتاج كورمات زعفران بها هذه الطفرة في الإنتاجية؛ من خلال تقنية زراعة الأنسجة، كما اطلع معالي مدير الجامعة على منتجات الكرسي الأخرى.

جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز أزهار الزعفران

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فريق بحثي يُحقق طفرة جينية بإنتاج "الزعفران" في جامعة الأمير سطام بالخرج
سبق

تمكّن فريق بحثي في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، من إحداث طفرة جينية جديدة في إنتاج أزهار "الزعفران"، تمثلت في إنتاج زهرة بتسعة مياسم من أزهار الزعفران؛ في تطور فريد لزهرة الزعفران، عوضًا عن المعدل الطبيعي والعالمي الذي لا يتجاوز 3 مياسم لهذا النوع من الأزهار.

واطلع مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد، على محصول هذا العام من أزهار الزعفران التي يشرف عليها كرسي سارة الغنيم للأبحاث بالجامعة، واستمع إلى شرح وافٍ من الفريق البحثي حول التطورات والطفرة الجينية لأزهار الزعفران، بالإضافة إلى ما تحقق في الأعوام السابقة؛ حيث سبق إنتاج أزهار بمياسم تحمل ما بين 4- 8 مياسم في الزهرة الواحدة.

ولا يزال الفريق يعمل على إنتاج كورمات زعفران بها هذه الطفرة في الإنتاجية؛ من خلال تقنية زراعة الأنسجة، كما اطلع معالي مدير الجامعة على منتجات الكرسي الأخرى.

27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441
03:57 PM

فريق بحثي يُحقق طفرة جينية بإنتاج "الزعفران" في جامعة الأمير سطام بالخرج

إنتاج زهرة بتسعة مياسم عِوضًا عن المعدل الطبيعي والعالمي الذي لا يتجاوز 3

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرج
0
171

تمكّن فريق بحثي في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، من إحداث طفرة جينية جديدة في إنتاج أزهار "الزعفران"، تمثلت في إنتاج زهرة بتسعة مياسم من أزهار الزعفران؛ في تطور فريد لزهرة الزعفران، عوضًا عن المعدل الطبيعي والعالمي الذي لا يتجاوز 3 مياسم لهذا النوع من الأزهار.

واطلع مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد، على محصول هذا العام من أزهار الزعفران التي يشرف عليها كرسي سارة الغنيم للأبحاث بالجامعة، واستمع إلى شرح وافٍ من الفريق البحثي حول التطورات والطفرة الجينية لأزهار الزعفران، بالإضافة إلى ما تحقق في الأعوام السابقة؛ حيث سبق إنتاج أزهار بمياسم تحمل ما بين 4- 8 مياسم في الزهرة الواحدة.

ولا يزال الفريق يعمل على إنتاج كورمات زعفران بها هذه الطفرة في الإنتاجية؛ من خلال تقنية زراعة الأنسجة، كما اطلع معالي مدير الجامعة على منتجات الكرسي الأخرى.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,893
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,520
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,888
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,403

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة