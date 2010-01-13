"تبرّع" تتيح خدمتي التبرع الدوري وزكاة المال عبر منصتها

لمساعدة الناس على أداء الفريضة وتعزيز صورة التكافل الاجتماعي

أتاحت المنصة الوطنية للتبرعات "تبرّع" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خدمتي التبرع الدوري، وخدمة إخراج زكاة المال، عبر الموقع الإلكتروني للمنصة وتطبيقها على الهواتف الذكية.



وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود المنصة في تنظيم عمليات التبرع؛ لمساعدة الناس على أداء الفريضة، وسد العازة، ومد يد العون، إضافة إلى تعزيز صورة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وضمان توجيه الزكاة لمستحقيها الأكثر احتياجًا بكل يسر وسهولة ومصداقية.



وأوضح الرئيس التنفيذي للمنصة بندر الخنبشي، أن الخدمة تتضمن التبرع بشكل شهري أو سنوي وفقًا لرغبة المتبرع؛ وذلك لإيصالها للمحتاجين عبر الفرص المستعرضة على المنصة مثل توفير كسوة الشتاء للأيتام ذوي الظروف الخاصة، وكفالة تعليم الأيتام، ومساعدة الأسر الأشد فقرًا واحتياجًا، وغيرها، مضيفًا أن خدمة زكاة المال تسعى لحساب الزكاة بعد التسجيل عبر المنصة أو التطبيق الإلكتروني؛ لتسهل على المتبرع حساب الزكاة سواء كانت من زكاة المال أو الذهب والفضة وغيرها.



وتمكن المنصة المتبرعين من التحقق من الجمعيات الأهلية المرخصة، وتلبية احتياجات الأسر المستحقة للإعانات، وكذلك المرضى وذوو الاحتياجات الخاصة، وذلك من أجل رفع مستوى الشفافية والموثوقية للعمل الخيري والتنموي.



يذكر أن منصة "تبرّع" تهدف إلى توحيد الجهود بما يعزز العطاء وحوكمة التبرعات بشكل عام؛ حيث تضم المنصة حاليًا مبادرات معتمدة لجمعيات أهلية مرخصة من الوزارة من خلال تحديد أوجه صرف التبرعات الصادرة من الأفراد والمنظمات، وتوجيهها لمستحقيها من الفئات الأشد حاجة.