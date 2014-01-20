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شاهد.. "قادة التسلق بالمملكة".. 43 شاباً و"المدني" ينقذ بحضور"سعود بن خالد"

5 جهات حكومية تشارك بالبرنامج.. و"فرضية" تكشف استعدادات مواجهة المخاطر

شارك 43 شاباً من محبي ممارسة رياضة تسلق الجبال في البرنامج التدريبي لقادة التسلق بالمملكة، والذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة، بدعم ومشاركة من أمانة المنطقة وهيئة تطوير المنطقة والمديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة المدينة المنورة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة وجمعية الهلال الأحمر.

هذا وقد حضر الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، حفل ختام البرنامج التدريبي لقادة التسلق بالمملكة الذي شارك فيه ٤٣ شاباً من محبي ممارسة رياضة تسلق الجبال، وشاهد "الفيصل" فرضية الدفاع المدني لإنقاذ ممارسي رياضة تسلق الجبال لمواجهة الأخطار المُحتملة بمشاركة وحدات الدفاع المدني المتخصصة وفرق الإخلاء الطبي بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية؛ حيث تختبر قيادة قوات الدفاع المدني من خلال هذه الفرضية جاهزية الاستعداد لمواجهة مثل هذه النوعية من المخاطر بما في ذلك خطط الدعم والإسناد.

يُذكر أن خطة تطوير سياحة تسلق الجبال ستشمل العديد من الرياضات الممكن ممارستها في المنطقة وفق التنوع الجغرافي والطبيعي لها، وبما يخدم تنمية المواقع سياحيًا وتعزيز الخبرات المهنية في هذا المجال، وجعل منطقة المدينة المنورة واجهة سياحية غنية ومتنوعة بإطلاق رياضة تسلق الجبال واحتضانها مما سيخلق فرصًا تنموية للشباب من خلال الاستفادة من المقومات السياحية التي تمتلكها المدينة المنورة في مختلف المواقع، وسيتم تنفيذ هذه البرامج ذات الطابع السياحي الرياضي بمعايير عالمية ومتوافقة مع البيئة الطبيعية للمنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "قادة التسلق بالمملكة".. 43 شاباً و"المدني" ينقذ بحضور"سعود بن خالد"
سبق

شارك 43 شاباً من محبي ممارسة رياضة تسلق الجبال في البرنامج التدريبي لقادة التسلق بالمملكة، والذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة، بدعم ومشاركة من أمانة المنطقة وهيئة تطوير المنطقة والمديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة المدينة المنورة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة وجمعية الهلال الأحمر.

هذا وقد حضر الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، حفل ختام البرنامج التدريبي لقادة التسلق بالمملكة الذي شارك فيه ٤٣ شاباً من محبي ممارسة رياضة تسلق الجبال، وشاهد "الفيصل" فرضية الدفاع المدني لإنقاذ ممارسي رياضة تسلق الجبال لمواجهة الأخطار المُحتملة بمشاركة وحدات الدفاع المدني المتخصصة وفرق الإخلاء الطبي بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية؛ حيث تختبر قيادة قوات الدفاع المدني من خلال هذه الفرضية جاهزية الاستعداد لمواجهة مثل هذه النوعية من المخاطر بما في ذلك خطط الدعم والإسناد.

يُذكر أن خطة تطوير سياحة تسلق الجبال ستشمل العديد من الرياضات الممكن ممارستها في المنطقة وفق التنوع الجغرافي والطبيعي لها، وبما يخدم تنمية المواقع سياحيًا وتعزيز الخبرات المهنية في هذا المجال، وجعل منطقة المدينة المنورة واجهة سياحية غنية ومتنوعة بإطلاق رياضة تسلق الجبال واحتضانها مما سيخلق فرصًا تنموية للشباب من خلال الاستفادة من المقومات السياحية التي تمتلكها المدينة المنورة في مختلف المواقع، وسيتم تنفيذ هذه البرامج ذات الطابع السياحي الرياضي بمعايير عالمية ومتوافقة مع البيئة الطبيعية للمنطقة.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
02:30 PM

شاهد.. "قادة التسلق بالمملكة".. 43 شاباً و"المدني" ينقذ بحضور"سعود بن خالد"

5 جهات حكومية تشارك بالبرنامج.. و"فرضية" تكشف استعدادات مواجهة المخاطر

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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9,109

شارك 43 شاباً من محبي ممارسة رياضة تسلق الجبال في البرنامج التدريبي لقادة التسلق بالمملكة، والذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة، بدعم ومشاركة من أمانة المنطقة وهيئة تطوير المنطقة والمديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة المدينة المنورة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة وجمعية الهلال الأحمر.

هذا وقد حضر الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، حفل ختام البرنامج التدريبي لقادة التسلق بالمملكة الذي شارك فيه ٤٣ شاباً من محبي ممارسة رياضة تسلق الجبال، وشاهد "الفيصل" فرضية الدفاع المدني لإنقاذ ممارسي رياضة تسلق الجبال لمواجهة الأخطار المُحتملة بمشاركة وحدات الدفاع المدني المتخصصة وفرق الإخلاء الطبي بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية؛ حيث تختبر قيادة قوات الدفاع المدني من خلال هذه الفرضية جاهزية الاستعداد لمواجهة مثل هذه النوعية من المخاطر بما في ذلك خطط الدعم والإسناد.

يُذكر أن خطة تطوير سياحة تسلق الجبال ستشمل العديد من الرياضات الممكن ممارستها في المنطقة وفق التنوع الجغرافي والطبيعي لها، وبما يخدم تنمية المواقع سياحيًا وتعزيز الخبرات المهنية في هذا المجال، وجعل منطقة المدينة المنورة واجهة سياحية غنية ومتنوعة بإطلاق رياضة تسلق الجبال واحتضانها مما سيخلق فرصًا تنموية للشباب من خلال الاستفادة من المقومات السياحية التي تمتلكها المدينة المنورة في مختلف المواقع، وسيتم تنفيذ هذه البرامج ذات الطابع السياحي الرياضي بمعايير عالمية ومتوافقة مع البيئة الطبيعية للمنطقة.

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