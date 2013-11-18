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"تطوير لخدمة الأحياء" تعلن الفائزين في "مسابقة اليوم الوطني الـ91"

أعلنت جمعية تطوير لخدمة الأحياء مساء اليوم أسماء الفائزين في مسابقة إنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني الـ٩١ على شرف الأمير أحمد بن بندر السديري، والشيخ حسن بن مفرح الشريف، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وعدد من وجهاء وأعيان المجتمع.

وفي بداية اللقاء رحَّب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور نهار العتيبي بالحضور، مبينًا أهمية هذه المسابقة التي تُعنى بإنجازات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله-، مؤكدًا أن حفل إعلان الفائزين حظي بحضور أعيان المجتمع؛ ما رفع عدد أسماء الفائزين إلى عشرة فائزين.

وفي نهاية اللقاء سلم الدكتور نهار الشيخ حسن الشريف درعًا تذكارية لجهوده في دعم الجمعية، وبعدها تناول الجميع طعام العشاء.

يُذكر أن الجمعية هي أول جمعية تُعنى بتطوير الأحياء بمدينة الرياض.

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"تطوير لخدمة الأحياء" تعلن الفائزين في "مسابقة اليوم الوطني الـ91"
سبق

أعلنت جمعية تطوير لخدمة الأحياء مساء اليوم أسماء الفائزين في مسابقة إنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني الـ٩١ على شرف الأمير أحمد بن بندر السديري، والشيخ حسن بن مفرح الشريف، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وعدد من وجهاء وأعيان المجتمع.

وفي بداية اللقاء رحَّب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور نهار العتيبي بالحضور، مبينًا أهمية هذه المسابقة التي تُعنى بإنجازات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله-، مؤكدًا أن حفل إعلان الفائزين حظي بحضور أعيان المجتمع؛ ما رفع عدد أسماء الفائزين إلى عشرة فائزين.

وفي نهاية اللقاء سلم الدكتور نهار الشيخ حسن الشريف درعًا تذكارية لجهوده في دعم الجمعية، وبعدها تناول الجميع طعام العشاء.

يُذكر أن الجمعية هي أول جمعية تُعنى بتطوير الأحياء بمدينة الرياض.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
10:29 PM

"تطوير لخدمة الأحياء" تعلن الفائزين في "مسابقة اليوم الوطني الـ91"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت جمعية تطوير لخدمة الأحياء مساء اليوم أسماء الفائزين في مسابقة إنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني الـ٩١ على شرف الأمير أحمد بن بندر السديري، والشيخ حسن بن مفرح الشريف، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وعدد من وجهاء وأعيان المجتمع.

وفي بداية اللقاء رحَّب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور نهار العتيبي بالحضور، مبينًا أهمية هذه المسابقة التي تُعنى بإنجازات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله-، مؤكدًا أن حفل إعلان الفائزين حظي بحضور أعيان المجتمع؛ ما رفع عدد أسماء الفائزين إلى عشرة فائزين.

وفي نهاية اللقاء سلم الدكتور نهار الشيخ حسن الشريف درعًا تذكارية لجهوده في دعم الجمعية، وبعدها تناول الجميع طعام العشاء.

يُذكر أن الجمعية هي أول جمعية تُعنى بتطوير الأحياء بمدينة الرياض.

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