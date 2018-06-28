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الشؤون الصحية بحائل تنفذ أكثر من 3600 جولة لرصد المخالفات

شاركت في 82 مهمة عمل مع جهات حكومية

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلة في إدارة الصحة العامة خلال الخمسة أشهر الماضية أكثر من 3000 جولة لرصد المخالفات.

وتفصيلاً، نفذت إدارة الصحة العامة خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مايو 2021م، 3625 جولة لرصد المخالفات، و142جولة لمكافحة العدوى، و20 جولة إشرافية للمنافذ، ونفذت 319 دورة تدريبية.

كما تلقت الإدارة 98 بلاغاً تسمم كيميائي، و8 بلاغات تسمم غذائي، و7 بلاغات إصابات مهنية، وشاركت مع جهات حكومية في 82 مهمة عمل.

وتواصل إدارة الصحة العامة بصحة منطقة حائل كافة جهودها لتلقي البلاغات، ورصد المخالفات الصحية من خلال الجولات الميدانية المستمرة.

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الشؤون الصحية بحائل تنفذ أكثر من 3600 جولة لرصد المخالفات
سبق

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلة في إدارة الصحة العامة خلال الخمسة أشهر الماضية أكثر من 3000 جولة لرصد المخالفات.

وتفصيلاً، نفذت إدارة الصحة العامة خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مايو 2021م، 3625 جولة لرصد المخالفات، و142جولة لمكافحة العدوى، و20 جولة إشرافية للمنافذ، ونفذت 319 دورة تدريبية.

كما تلقت الإدارة 98 بلاغاً تسمم كيميائي، و8 بلاغات تسمم غذائي، و7 بلاغات إصابات مهنية، وشاركت مع جهات حكومية في 82 مهمة عمل.

وتواصل إدارة الصحة العامة بصحة منطقة حائل كافة جهودها لتلقي البلاغات، ورصد المخالفات الصحية من خلال الجولات الميدانية المستمرة.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
07:41 PM

الشؤون الصحية بحائل تنفذ أكثر من 3600 جولة لرصد المخالفات

شاركت في 82 مهمة عمل مع جهات حكومية

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منصور الشلاقي - الرياض
0
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نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلة في إدارة الصحة العامة خلال الخمسة أشهر الماضية أكثر من 3000 جولة لرصد المخالفات.

وتفصيلاً، نفذت إدارة الصحة العامة خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مايو 2021م، 3625 جولة لرصد المخالفات، و142جولة لمكافحة العدوى، و20 جولة إشرافية للمنافذ، ونفذت 319 دورة تدريبية.

كما تلقت الإدارة 98 بلاغاً تسمم كيميائي، و8 بلاغات تسمم غذائي، و7 بلاغات إصابات مهنية، وشاركت مع جهات حكومية في 82 مهمة عمل.

وتواصل إدارة الصحة العامة بصحة منطقة حائل كافة جهودها لتلقي البلاغات، ورصد المخالفات الصحية من خلال الجولات الميدانية المستمرة.

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