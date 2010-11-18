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بقيمة 773 مليون ريال.. "النقل" توقّع عقود 8 مشاريع لرفع مستوى السلامة المرورية

ضمن 23 مشروعاً تعتزم تنفيذها خلال 3 سنوات بتكلفة تقارب 2.2 مليار ريال

كشفت وزارة النقل، عن البدء في تنفيذ 8 مشاريع للسلامة المرورية بتكلفة إجمالية تصل قيمتها 773 مليون ريال؛ لتحسين ورفع مستوى السلامة على شبكة الطرق التابعة لها، والتي تزيد على 68 ألف كم، ضمن مساهمتها في مبادرة سلامة الطرق وخفض وفيات حوادث السير وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030؛ لتكون الطرق أكثر سلامة وأماناً.

وأشارت الوزارة إلى أن تلك المشاريع تأتي ضمن 23 مشروعاً تعتزم الوزارة تنفيذها خلال 3 سنوات بتكلفة تقارب 2.2 مليار ريال؛ مبينة أن تنفيذ هذه المشاريع سيسهم في خفض عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية على شبكة طرق الوزارة، بالإضافة إلى توفير ما يعادل 4.4 مليار ريال سنوياً من حجم الخسائر المادية للحوادث.

وتابعت: من بين المشاريع الجاري تنفيذها؛ مشروع اتفاق الخدمات الهندسية الاستشارية لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، وثلاثة مشاريع لتجهيزات أجهزة السلامة المرورية، وثلاثة مشاريع للاهتزازات التحذيرية، بالإضافة إلى مشروع تأسيس وتشغيل المركز الوطني للسلامة على الطرق الذي تم توقيع عقده.

يُذكر أن مخرجات مشروع اتفاق الخدمات الهندسية والاستشارية الذي بدأت الوزارة في تنفيذه منذ أواخر 2017م، ويستمر لثلاث سنوات؛ سيقوم بالكشف على طرق الوزارة والمواقع الحرجة والتحويلات المرورية، وتحديد النقاط السوداء، ومتابعة أعمال مشاريع مبادرة السلامة، إلى جانب مراجعة المخططات التصميمية لمناطق التحكم المرورية لأجهزة السلامة المرورية، وتحليل معلومات تقارير الحوادث، مع تحديث أدلة ومواصفات الإدارة العامة للسلامة بوزارة النقل.

ومن بين هذه المشاريع، تركيب السياج أو السلك عالي الشد على الطرق، والمجهز بعوامل السلامة من بوابات ومصائد للحيوانات، والعلامات العاكسة، واللوحات على مناطق عبور الحيوانات، إضافة إلى مشروع للحواجز الواقية لأعمدة الإنارة القائمة على بعض الطرق، وتحسين التقاطعات ومناطق الربط على الطرق بمناطق المملكة، كذلك مشروع تزويد بعض التقاطعات والمناطق الخطرة بالإنارة، والحواجز الواقية الدورانية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بقيمة 773 مليون ريال.. "النقل" توقّع عقود 8 مشاريع لرفع مستوى السلامة المرورية
سبق

كشفت وزارة النقل، عن البدء في تنفيذ 8 مشاريع للسلامة المرورية بتكلفة إجمالية تصل قيمتها 773 مليون ريال؛ لتحسين ورفع مستوى السلامة على شبكة الطرق التابعة لها، والتي تزيد على 68 ألف كم، ضمن مساهمتها في مبادرة سلامة الطرق وخفض وفيات حوادث السير وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030؛ لتكون الطرق أكثر سلامة وأماناً.

وأشارت الوزارة إلى أن تلك المشاريع تأتي ضمن 23 مشروعاً تعتزم الوزارة تنفيذها خلال 3 سنوات بتكلفة تقارب 2.2 مليار ريال؛ مبينة أن تنفيذ هذه المشاريع سيسهم في خفض عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية على شبكة طرق الوزارة، بالإضافة إلى توفير ما يعادل 4.4 مليار ريال سنوياً من حجم الخسائر المادية للحوادث.

وتابعت: من بين المشاريع الجاري تنفيذها؛ مشروع اتفاق الخدمات الهندسية الاستشارية لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، وثلاثة مشاريع لتجهيزات أجهزة السلامة المرورية، وثلاثة مشاريع للاهتزازات التحذيرية، بالإضافة إلى مشروع تأسيس وتشغيل المركز الوطني للسلامة على الطرق الذي تم توقيع عقده.

يُذكر أن مخرجات مشروع اتفاق الخدمات الهندسية والاستشارية الذي بدأت الوزارة في تنفيذه منذ أواخر 2017م، ويستمر لثلاث سنوات؛ سيقوم بالكشف على طرق الوزارة والمواقع الحرجة والتحويلات المرورية، وتحديد النقاط السوداء، ومتابعة أعمال مشاريع مبادرة السلامة، إلى جانب مراجعة المخططات التصميمية لمناطق التحكم المرورية لأجهزة السلامة المرورية، وتحليل معلومات تقارير الحوادث، مع تحديث أدلة ومواصفات الإدارة العامة للسلامة بوزارة النقل.

ومن بين هذه المشاريع، تركيب السياج أو السلك عالي الشد على الطرق، والمجهز بعوامل السلامة من بوابات ومصائد للحيوانات، والعلامات العاكسة، واللوحات على مناطق عبور الحيوانات، إضافة إلى مشروع للحواجز الواقية لأعمدة الإنارة القائمة على بعض الطرق، وتحسين التقاطعات ومناطق الربط على الطرق بمناطق المملكة، كذلك مشروع تزويد بعض التقاطعات والمناطق الخطرة بالإنارة، والحواجز الواقية الدورانية.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
01:49 PM

بقيمة 773 مليون ريال.. "النقل" توقّع عقود 8 مشاريع لرفع مستوى السلامة المرورية

ضمن 23 مشروعاً تعتزم تنفيذها خلال 3 سنوات بتكلفة تقارب 2.2 مليار ريال

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عبدالله الراجحي - جدة
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كشفت وزارة النقل، عن البدء في تنفيذ 8 مشاريع للسلامة المرورية بتكلفة إجمالية تصل قيمتها 773 مليون ريال؛ لتحسين ورفع مستوى السلامة على شبكة الطرق التابعة لها، والتي تزيد على 68 ألف كم، ضمن مساهمتها في مبادرة سلامة الطرق وخفض وفيات حوادث السير وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030؛ لتكون الطرق أكثر سلامة وأماناً.

وأشارت الوزارة إلى أن تلك المشاريع تأتي ضمن 23 مشروعاً تعتزم الوزارة تنفيذها خلال 3 سنوات بتكلفة تقارب 2.2 مليار ريال؛ مبينة أن تنفيذ هذه المشاريع سيسهم في خفض عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية على شبكة طرق الوزارة، بالإضافة إلى توفير ما يعادل 4.4 مليار ريال سنوياً من حجم الخسائر المادية للحوادث.

وتابعت: من بين المشاريع الجاري تنفيذها؛ مشروع اتفاق الخدمات الهندسية الاستشارية لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، وثلاثة مشاريع لتجهيزات أجهزة السلامة المرورية، وثلاثة مشاريع للاهتزازات التحذيرية، بالإضافة إلى مشروع تأسيس وتشغيل المركز الوطني للسلامة على الطرق الذي تم توقيع عقده.

يُذكر أن مخرجات مشروع اتفاق الخدمات الهندسية والاستشارية الذي بدأت الوزارة في تنفيذه منذ أواخر 2017م، ويستمر لثلاث سنوات؛ سيقوم بالكشف على طرق الوزارة والمواقع الحرجة والتحويلات المرورية، وتحديد النقاط السوداء، ومتابعة أعمال مشاريع مبادرة السلامة، إلى جانب مراجعة المخططات التصميمية لمناطق التحكم المرورية لأجهزة السلامة المرورية، وتحليل معلومات تقارير الحوادث، مع تحديث أدلة ومواصفات الإدارة العامة للسلامة بوزارة النقل.

ومن بين هذه المشاريع، تركيب السياج أو السلك عالي الشد على الطرق، والمجهز بعوامل السلامة من بوابات ومصائد للحيوانات، والعلامات العاكسة، واللوحات على مناطق عبور الحيوانات، إضافة إلى مشروع للحواجز الواقية لأعمدة الإنارة القائمة على بعض الطرق، وتحسين التقاطعات ومناطق الربط على الطرق بمناطق المملكة، كذلك مشروع تزويد بعض التقاطعات والمناطق الخطرة بالإنارة، والحواجز الواقية الدورانية.

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