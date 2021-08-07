مصرع 4 أفراد من أسرة أردنية في حادث سير بحائل

تُوفي 4 أفراد من أسرة أردنية في حادث سير مروّع بمنطقة حائل، حيث أسفر الحادث عن مصرع رب العائلة وزوجته وطفليهما وإصابة طفلتهما الثالثة.

وقالت تقارير أردنية إن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، من خلال السفارة الأردنية بالرياض، يتابعون الحادث وحالة الطفلة، حيث إنها تخضع للعلاج حالياً ووضعها الصحي في حالة حرجة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز؛ إن الوزارة على تواصل مع ذوي العائلة الأردنية لنقل جثامين المتوفين إلى الأردن.

يُشار إلى أنه في شهر يوليو الماضي، تُوفيت عائلة سعودية كاملة مكوّنة من 5 أفراد، إضافة إلى عاملة آسيوية بحادث سير مروّع وقع على طريق معبر جابر الحدودي- شمال محافظة المفرق الأردنية، بينما أُصيب 4 آخرون.