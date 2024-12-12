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"خط بحر الشمال" يقفز بـ"برنت" لأعلى مستوى منذ منتصف 2015

إغلاقه أوقف إمدادات كبيرة بالسوق الذي يشهد شحاً بسبب تخفيضات أوبك

قفز مزيج برنت الخام 1.5% اليوم الثلاثاء ليبلغ أعلى مستوى منذ منتصف 2015 بعد إغلاق خط أنابيب بحر الشمال الذي أدى بدوره لتوقف إمدادات كبيرة من سوق يشهد شحاً بالفعل؛ بسبب تخفيضات الإنتاج التي تقودها "أوبك".

ووفق "رويترز" سجّل مزيج برنت خام القياس العالمي 65.63 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:56 بتوقيت جرينتش مرتفعاً 94 سنتاً أو 1.5% عن الإغلاق السابق.

وهذه هي المرة الأولى التي يتخطى فيها برنت 65 دولاراً منذ يونيو 2015.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.41 دولاراً للبرميل مرتفعاً 42 سنتاً؛ ما يوازي 0.7% عن آخر تسوية.

وأغلق خط الأنابيب الذي ينقل خام فورتيس وهو أكبر خط أنابيب في بريطانيا، وتبلغ طاقته 450 ألف برميل يومياً يوم الاثنين، بعد الكشف عن وجود تصدعات.

وقال بنك إيه.إن.زد: "رد فعل السوق يبين أنه في شح الإمدادات فإن أي مشكلة في الإمدادات تنعكس سريعاً في صورة ارتفاع الأسعار".

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"خط بحر الشمال" يقفز بـ"برنت" لأعلى مستوى منذ منتصف 2015
سبق

قفز مزيج برنت الخام 1.5% اليوم الثلاثاء ليبلغ أعلى مستوى منذ منتصف 2015 بعد إغلاق خط أنابيب بحر الشمال الذي أدى بدوره لتوقف إمدادات كبيرة من سوق يشهد شحاً بالفعل؛ بسبب تخفيضات الإنتاج التي تقودها "أوبك".

ووفق "رويترز" سجّل مزيج برنت خام القياس العالمي 65.63 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:56 بتوقيت جرينتش مرتفعاً 94 سنتاً أو 1.5% عن الإغلاق السابق.

وهذه هي المرة الأولى التي يتخطى فيها برنت 65 دولاراً منذ يونيو 2015.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.41 دولاراً للبرميل مرتفعاً 42 سنتاً؛ ما يوازي 0.7% عن آخر تسوية.

وأغلق خط الأنابيب الذي ينقل خام فورتيس وهو أكبر خط أنابيب في بريطانيا، وتبلغ طاقته 450 ألف برميل يومياً يوم الاثنين، بعد الكشف عن وجود تصدعات.

وقال بنك إيه.إن.زد: "رد فعل السوق يبين أنه في شح الإمدادات فإن أي مشكلة في الإمدادات تنعكس سريعاً في صورة ارتفاع الأسعار".

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
10:13 AM

"خط بحر الشمال" يقفز بـ"برنت" لأعلى مستوى منذ منتصف 2015

إغلاقه أوقف إمدادات كبيرة بالسوق الذي يشهد شحاً بسبب تخفيضات أوبك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قفز مزيج برنت الخام 1.5% اليوم الثلاثاء ليبلغ أعلى مستوى منذ منتصف 2015 بعد إغلاق خط أنابيب بحر الشمال الذي أدى بدوره لتوقف إمدادات كبيرة من سوق يشهد شحاً بالفعل؛ بسبب تخفيضات الإنتاج التي تقودها "أوبك".

ووفق "رويترز" سجّل مزيج برنت خام القياس العالمي 65.63 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:56 بتوقيت جرينتش مرتفعاً 94 سنتاً أو 1.5% عن الإغلاق السابق.

وهذه هي المرة الأولى التي يتخطى فيها برنت 65 دولاراً منذ يونيو 2015.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.41 دولاراً للبرميل مرتفعاً 42 سنتاً؛ ما يوازي 0.7% عن آخر تسوية.

وأغلق خط الأنابيب الذي ينقل خام فورتيس وهو أكبر خط أنابيب في بريطانيا، وتبلغ طاقته 450 ألف برميل يومياً يوم الاثنين، بعد الكشف عن وجود تصدعات.

وقال بنك إيه.إن.زد: "رد فعل السوق يبين أنه في شح الإمدادات فإن أي مشكلة في الإمدادات تنعكس سريعاً في صورة ارتفاع الأسعار".

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