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أمير الرياض يشارك سفارة سلطنة عمان احتفالاتها باليوم الوطني لبلادها

شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, مساء اليوم، حفل سفارة سلطنة عمان لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة في حي السفارات بالرياض.

وكان في استقباله في مقر الحفل سفير سلطنة عمان لدى المملكة الدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

وقال أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عقب المناسبة " أعتز بتوجيه خالص تحياتي وتقديري إلى سلطنة عمان وعلى رأسها صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان وإلى إخواني في السلطنة وأرجو الله للجميع دوام التوفيق والعز وأن تُمكن السلطنة من تقديم دورها كاملاً في سبيل العالم الإسلامي والعربي"، معربًا سموه عن فخره بما يقدمه سفير سلطنة عمان في المملكة من حكمة ومعرفة .

وعن اللحمة الخليجية أضاف أنه أمر واضح وجلي ومرسوم في أذهاننا جميعًا نفخر بها ونعتز ونبحث عنها.


حضر الحفل الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

اليوم الوطني العماني الـ48

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يشارك سفارة سلطنة عمان احتفالاتها باليوم الوطني لبلادها
سبق

شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, مساء اليوم، حفل سفارة سلطنة عمان لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة في حي السفارات بالرياض.

وكان في استقباله في مقر الحفل سفير سلطنة عمان لدى المملكة الدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

وقال أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عقب المناسبة " أعتز بتوجيه خالص تحياتي وتقديري إلى سلطنة عمان وعلى رأسها صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان وإلى إخواني في السلطنة وأرجو الله للجميع دوام التوفيق والعز وأن تُمكن السلطنة من تقديم دورها كاملاً في سبيل العالم الإسلامي والعربي"، معربًا سموه عن فخره بما يقدمه سفير سلطنة عمان في المملكة من حكمة ومعرفة .

وعن اللحمة الخليجية أضاف أنه أمر واضح وجلي ومرسوم في أذهاننا جميعًا نفخر بها ونعتز ونبحث عنها.


حضر الحفل الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
10:51 PM
اخر تعديل
19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
11:03 PM

أمير الرياض يشارك سفارة سلطنة عمان احتفالاتها باليوم الوطني لبلادها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, مساء اليوم، حفل سفارة سلطنة عمان لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة في حي السفارات بالرياض.

وكان في استقباله في مقر الحفل سفير سلطنة عمان لدى المملكة الدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

وقال أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عقب المناسبة " أعتز بتوجيه خالص تحياتي وتقديري إلى سلطنة عمان وعلى رأسها صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان وإلى إخواني في السلطنة وأرجو الله للجميع دوام التوفيق والعز وأن تُمكن السلطنة من تقديم دورها كاملاً في سبيل العالم الإسلامي والعربي"، معربًا سموه عن فخره بما يقدمه سفير سلطنة عمان في المملكة من حكمة ومعرفة .

وعن اللحمة الخليجية أضاف أنه أمر واضح وجلي ومرسوم في أذهاننا جميعًا نفخر بها ونعتز ونبحث عنها.


حضر الحفل الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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