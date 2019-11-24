"الأرصاد": أمطار رعدية على معظم المناطق .. وضباب بالمرتفعات

رياح مثيرة للأتربة والغبار على المدينة المنوّرة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، فرصة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق, كما يُتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: الرياض، حائل، الدوادمي، والأجزاء الجنوبية من المدينة المنوّرة والحدود الشمالية والشرقية, في حين تستمر الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية ومنطقة المدينة المنوّرة, كما يتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية والمنطقة الوسطى.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية تتحول إلى شرقية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.