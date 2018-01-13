وزير الصحة يشكر "مجمع الملك فيصل" بالطائف

بعد تميزه في 12 خدمة رصدها "المتسوق السري"

وجّه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة شكره وتقديره لمدير مجمع الملك فيصل بالطائف، الأخصائي أول مبارك اليامي، ولكافة العاملين في المستشفى قائلاً: "شكرًا للزملاء بالمجمع مديرًا ومسؤولين وموظفين، وأصبح الإبداع ديدنكم".

جاء ذلك بعد أن رصد "المتسوق السري" إيجابيات وخدمات مميزة في برج النساء والولادة بالمجمع، تمثلت في 12 خدمة متميزة.

وأعرب "اليامي" عن اعتزازه بذلك التقدير وتلك الإشادة من الوزير، لافتًا إلى أن "هذه الإشادة تعطينا دافعًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى والمراجعين في هذا الصرح الطبي"، مؤكدًا أن "هذا الأمر يأتي نتيجة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد".

تجدر الإشارة إلى أن الإيجابيات التي رصدها المتسوق السري هي: تميز إدارة المستشفى في تقديم التسهيلات لجولة الزائر السري بعد التعريف، ومبادرة إحسان لخدمة المرضى والمراجعين في جميع مرافق المستشفى، وتوفير سيارات القولف لتسهيل تنقل المراجعين المرضى بين مرافق المستشفى الخارجية، وتوفير سيارة قولف ومسعف خاصة بالحالات الإسعافيه العاجلة في محيط المستشفى، وتوفير أماكن انتظار مناسبة وتوفير وسائل الراحة والوسائل التثقيفية بها.

كما رصد المتسوق السري توفير أجهزة شحن الهواتف النقالة في أماكن الانتظار، وتوفير أماكن انتظار خارجية مميزة، تميز قسم التبرع بالدم وعيادة التثقيف بالعيادات الخارجية، تواجد مكتب خاص للموظف الشامل يساعد المراجعين في عمل أي إجراءات خاصة بهم بكل يسر، ووضع لوحة أمام سرير التنويم لمخطط رحلة المريض بالمستشفى.

كذلك رصد توفير بطاقة أمام أبواب غرف التنويم لعدم الإزعاج أو الرغبة في تنظيف الغرفة، وتقديم حقيبة صغيرة للمستلزمات الشخصية لكل مريض.