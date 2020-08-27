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رسميًا .. شباب الأهلي الإماراتي يعلن عن تعاقده مع كارلوس إدواردو

أعلن نادي شباب الأهلي الإماراتي، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو في صفقة انتقال حر قادمًا من صفوف الهلال دون الكشف عن تفاصيل العقد .

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإماراتي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها :" شباب الأهلي يتعاقد رسميًا مع اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو في صفقة انتقال حر".

وكانت إدارة نادي الهلال قد وافقت أول أمس الثلاثاء على إنهاء عقد "إدواردو" والذي تبقى فيه ما يقارب 15 يومًا نظير عدم الاستفادة من خدماته في الجولات المقبلة وذلك بعد أن اتضحت حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي يمتد لأسبوعين مقبلين ولمنحه فرصة الالتحاق بوجهته الجديدة.

يُشار إلى أن اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 30 عامًا انضم إلى نادي الهلال في صيف 2015 قادمًا من بورتو البرتغالي، وشارك برفقته في 147 مباراة أحرز خلالها 75 هدفًا وأسهم في صناعة 18 هدفًا أيضًا، ويعد الأجنبي الأكثر تسجيلاً في تاريخ النادي توج خلالها مع الفريق بـ7 ألقاب أبرزها الدوري السعودي مرتين ولقب دوري أبطال آسيا.

الهلال كارلوس إدواردو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسميًا .. شباب الأهلي الإماراتي يعلن عن تعاقده مع كارلوس إدواردو
سبق

أعلن نادي شباب الأهلي الإماراتي، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو في صفقة انتقال حر قادمًا من صفوف الهلال دون الكشف عن تفاصيل العقد .

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإماراتي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها :" شباب الأهلي يتعاقد رسميًا مع اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو في صفقة انتقال حر".

وكانت إدارة نادي الهلال قد وافقت أول أمس الثلاثاء على إنهاء عقد "إدواردو" والذي تبقى فيه ما يقارب 15 يومًا نظير عدم الاستفادة من خدماته في الجولات المقبلة وذلك بعد أن اتضحت حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي يمتد لأسبوعين مقبلين ولمنحه فرصة الالتحاق بوجهته الجديدة.

يُشار إلى أن اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 30 عامًا انضم إلى نادي الهلال في صيف 2015 قادمًا من بورتو البرتغالي، وشارك برفقته في 147 مباراة أحرز خلالها 75 هدفًا وأسهم في صناعة 18 هدفًا أيضًا، ويعد الأجنبي الأكثر تسجيلاً في تاريخ النادي توج خلالها مع الفريق بـ7 ألقاب أبرزها الدوري السعودي مرتين ولقب دوري أبطال آسيا.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
09:29 PM

رسميًا .. شباب الأهلي الإماراتي يعلن عن تعاقده مع كارلوس إدواردو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي شباب الأهلي الإماراتي، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو في صفقة انتقال حر قادمًا من صفوف الهلال دون الكشف عن تفاصيل العقد .

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإماراتي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها :" شباب الأهلي يتعاقد رسميًا مع اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو في صفقة انتقال حر".

وكانت إدارة نادي الهلال قد وافقت أول أمس الثلاثاء على إنهاء عقد "إدواردو" والذي تبقى فيه ما يقارب 15 يومًا نظير عدم الاستفادة من خدماته في الجولات المقبلة وذلك بعد أن اتضحت حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي يمتد لأسبوعين مقبلين ولمنحه فرصة الالتحاق بوجهته الجديدة.

يُشار إلى أن اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 30 عامًا انضم إلى نادي الهلال في صيف 2015 قادمًا من بورتو البرتغالي، وشارك برفقته في 147 مباراة أحرز خلالها 75 هدفًا وأسهم في صناعة 18 هدفًا أيضًا، ويعد الأجنبي الأكثر تسجيلاً في تاريخ النادي توج خلالها مع الفريق بـ7 ألقاب أبرزها الدوري السعودي مرتين ولقب دوري أبطال آسيا.

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