في تحذير شديد اللهجة لروسيا.. الأوروبيون: أي عمل عدائي ضد أوكرانيا سيكون "ثمنه غاليًا"

من المقرر أن يُصدر زعماء أوروبا، تحذيرًا لروسيا من أن أي عمل عدائي ضد أوكرانيا، سيكلفها "ثمنًا غاليًا".. ويأتي التحذير وسط مخاوف في الآونة الأخيرة من وجود قوات روسية على الحدود مع أوكرانيا.

الرسالة التحذيرية، التي يُتوقع أن يتم الاتفاق عليها أثناء اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل؛ سوف تكون هي الأحدث في سلسلة التحذيرات التي تصدرها قوى الغرب من أي عدوان روسي.

وتأتي تلك التحذيرات في الوقت الذي تنفي فيه الحكومة الروسية نيتها اجتياح أوكرانيا.

من جانب آخر، حددت روسيا مطالبها بضمانات أمنية من الولايات المتحدة.