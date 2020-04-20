العنف يعود لأفغانستان رغم "كورونا".. "طالبان" تقتل 23 جندياً و 9 مدنيين

شنّت هجوماً على قاعدة عسكرية وآخر على نقطة تفتيش

قتل عناصر من طالبان 23 جندياً أفغانياً على الأقل وتسعة مدنيين، بحسب ما أفاد مسؤولون، اليوم الاثنين، في وقت تشهد أفغانستان موجة جديدة من العنف رغم الاتفاق الذي أبرمته الحركة المتمردة مع واشنطن، وأزمة تفشي "كورونا" المستجد، التي تزداد سوءاً.

وبيّن الناطق الإقليمي باسم الشرطة خليل آسر أن طالبان هاجمت ليل الأحد في إقليم تخار قاعدة عسكرية للجيش ما أودى بـ16 جندياً وعنصري شرطة، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جهته، ذكر الناطق باسم حاكم الولاية محمد جواد هاجري، أن الهجوم أودى بـ19 شخصاً.

في سياق متصل، وفي الجنوب، هاجمت طالبان نقطة تفتيش للشرطة قرب تارين كوت وهي عاصمة إقليم أورزغان.

وأوضح الناطق باسم حاكم الولاية زيلاغي عبدي، أن خمسة عناصر شرطة قُتلوا وجُرح ثلاثة في الهجوم، وهي حصيلة أكدها رئيس مجلس أورزغان الإقليمي أمير محمد.

وفي إقليم بلخ في شمال البلاد، قتل عناصر طالبان تسعة مدنيين قاوموا محاولة العناصر ابتزازهم للحصول على أموال، بحسب ذكر حاكم المنطقة سعيد عارف إقبالي.