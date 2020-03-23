النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الألكسو" تطلق مبادرة لتعزيز التعلّم المفتوح والتعليم الإلكتروني

في ظلّ الظروف الرّاهنة التي يمرّ بها العالم بسبب انتشار "كورونا"

أطلقت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، مبادرة لتعزيز التعلم المفتوح والتعليم الإلكتروني خلال أزمة فيروس كورونا.

وقالت "الألكسو" في بيان أصدرته من مقرها بالعاصمة التونسية اليوم: في ظلّ الظروف الرّاهنة التي يمرّ بها العالم بسبب انتشار مرض كورونا، الذي نتج عنه تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، تطلق المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مبادرة لتعزيز التعلّم المفتوح والتعليم الإلكتروني لمجابهة انقطاع التعليم وضمان استمراريته في الدول العربية، من خلال وضع خبراتها المتراكمة في مجال الموارد التعليمية المفتوحة وإتاحة منصّاتها المتخصّصة في المجال.


وأكدت المنظمة أنها تسعى عبر المبادرة إلى التعاون مع العديد من الجهات المختصة والشركاء الفاعلين في مجال التعليم الإلكتروني من خلال تبادل التجارب والمعارف والممارسات والحلول التقنية والمنصّات لضمان استمرارية التعلّم والتعليم خلال فترة تعليق الدراسة بسبب الأزمات.

وأشارت إلى أنه سيتم في إطار هذه المبادرة تنظيم دورات تدريبية عبر شبكة الإنترنت لفائدة المعلّمين في الدول العربية، مع تقديم الدعم الفنّي والمرافقة اللازمة لتمكينهم من حسن استخدام المنصات والأدوات الخاصة بإنتاج وإتاحة المحتويات التعليمية.

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الألكسو" تطلق مبادرة لتعزيز التعلّم المفتوح والتعليم الإلكتروني
سبق

أطلقت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، مبادرة لتعزيز التعلم المفتوح والتعليم الإلكتروني خلال أزمة فيروس كورونا.

وقالت "الألكسو" في بيان أصدرته من مقرها بالعاصمة التونسية اليوم: في ظلّ الظروف الرّاهنة التي يمرّ بها العالم بسبب انتشار مرض كورونا، الذي نتج عنه تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، تطلق المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مبادرة لتعزيز التعلّم المفتوح والتعليم الإلكتروني لمجابهة انقطاع التعليم وضمان استمراريته في الدول العربية، من خلال وضع خبراتها المتراكمة في مجال الموارد التعليمية المفتوحة وإتاحة منصّاتها المتخصّصة في المجال.


وأكدت المنظمة أنها تسعى عبر المبادرة إلى التعاون مع العديد من الجهات المختصة والشركاء الفاعلين في مجال التعليم الإلكتروني من خلال تبادل التجارب والمعارف والممارسات والحلول التقنية والمنصّات لضمان استمرارية التعلّم والتعليم خلال فترة تعليق الدراسة بسبب الأزمات.

وأشارت إلى أنه سيتم في إطار هذه المبادرة تنظيم دورات تدريبية عبر شبكة الإنترنت لفائدة المعلّمين في الدول العربية، مع تقديم الدعم الفنّي والمرافقة اللازمة لتمكينهم من حسن استخدام المنصات والأدوات الخاصة بإنتاج وإتاحة المحتويات التعليمية.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
02:39 PM

"الألكسو" تطلق مبادرة لتعزيز التعلّم المفتوح والتعليم الإلكتروني

في ظلّ الظروف الرّاهنة التي يمرّ بها العالم بسبب انتشار "كورونا"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
0
612

أطلقت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، مبادرة لتعزيز التعلم المفتوح والتعليم الإلكتروني خلال أزمة فيروس كورونا.

وقالت "الألكسو" في بيان أصدرته من مقرها بالعاصمة التونسية اليوم: في ظلّ الظروف الرّاهنة التي يمرّ بها العالم بسبب انتشار مرض كورونا، الذي نتج عنه تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، تطلق المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مبادرة لتعزيز التعلّم المفتوح والتعليم الإلكتروني لمجابهة انقطاع التعليم وضمان استمراريته في الدول العربية، من خلال وضع خبراتها المتراكمة في مجال الموارد التعليمية المفتوحة وإتاحة منصّاتها المتخصّصة في المجال.


وأكدت المنظمة أنها تسعى عبر المبادرة إلى التعاون مع العديد من الجهات المختصة والشركاء الفاعلين في مجال التعليم الإلكتروني من خلال تبادل التجارب والمعارف والممارسات والحلول التقنية والمنصّات لضمان استمرارية التعلّم والتعليم خلال فترة تعليق الدراسة بسبب الأزمات.

وأشارت إلى أنه سيتم في إطار هذه المبادرة تنظيم دورات تدريبية عبر شبكة الإنترنت لفائدة المعلّمين في الدول العربية، مع تقديم الدعم الفنّي والمرافقة اللازمة لتمكينهم من حسن استخدام المنصات والأدوات الخاصة بإنتاج وإتاحة المحتويات التعليمية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,544
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,162
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,005
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,554

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة