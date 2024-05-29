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"عمل الرياض" يضبط 380 مخالفة خلال أسبوعين

بعد متابعة 7229 منشأة تجارية بمختلف أنشطتها

أسفرت الحملات التي نفذتها مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع الجهات المعنية، على "7229" منشأة تجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها؛ عن ضبط 380 مخالفة خلال أسبوعين.

وشملت الحملات التفتيشية المفاجئة العاصمة ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير.

وقال مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري: استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكل محافظات المنطقة تهدف إلى ضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.

وأكد عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، مشيراً إلى أن الحملات مستمرة خلال أيام إجازة "عيد الفطر".

وأضاف: تهدف الحمالات إلى متابعة سوق العمل وضبط المخالفات، وندعو الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق "معاً للرصد".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عمل الرياض" يضبط 380 مخالفة خلال أسبوعين
سبق

أسفرت الحملات التي نفذتها مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع الجهات المعنية، على "7229" منشأة تجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها؛ عن ضبط 380 مخالفة خلال أسبوعين.

وشملت الحملات التفتيشية المفاجئة العاصمة ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير.

وقال مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري: استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكل محافظات المنطقة تهدف إلى ضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.

وأكد عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، مشيراً إلى أن الحملات مستمرة خلال أيام إجازة "عيد الفطر".

وأضاف: تهدف الحمالات إلى متابعة سوق العمل وضبط المخالفات، وندعو الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق "معاً للرصد".

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
04:22 PM

"عمل الرياض" يضبط 380 مخالفة خلال أسبوعين

بعد متابعة 7229 منشأة تجارية بمختلف أنشطتها

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ذياب الشمري - الرياض
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أسفرت الحملات التي نفذتها مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع الجهات المعنية، على "7229" منشأة تجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها؛ عن ضبط 380 مخالفة خلال أسبوعين.

وشملت الحملات التفتيشية المفاجئة العاصمة ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير.

وقال مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري: استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكل محافظات المنطقة تهدف إلى ضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.

وأكد عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، مشيراً إلى أن الحملات مستمرة خلال أيام إجازة "عيد الفطر".

وأضاف: تهدف الحمالات إلى متابعة سوق العمل وضبط المخالفات، وندعو الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق "معاً للرصد".

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