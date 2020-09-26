النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 461 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 769 خلال الـ24 ساعة الماضية

عن اعتذار "أديب" بشأن تشكيل الحكومة.. "ماكرون": فرنسا لن تخذل لبنان

الرئيس يدلي ببيان في مرحلة لاحقة

نقلت "رويترز" عن مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، قوله: "إن فرنسا لن تخذل لبنان"، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة.


واعتبر المصدر أن اعتذار "أديب" يعني أن "الأحزاب السياسية في لبنان ارتكبت خيانة جماعية".

وبين أن "ماكرون" سيدلي ببيان في مرحلة لاحقة، وفقاً لـ"رويترز".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
عن اعتذار "أديب" بشأن تشكيل الحكومة.. "ماكرون": فرنسا لن تخذل لبنان
سبق

نقلت "رويترز" عن مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، قوله: "إن فرنسا لن تخذل لبنان"، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة.


واعتبر المصدر أن اعتذار "أديب" يعني أن "الأحزاب السياسية في لبنان ارتكبت خيانة جماعية".

وبين أن "ماكرون" سيدلي ببيان في مرحلة لاحقة، وفقاً لـ"رويترز".

26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
04:31 PM

عن اعتذار "أديب" بشأن تشكيل الحكومة.. "ماكرون": فرنسا لن تخذل لبنان

الرئيس يدلي ببيان في مرحلة لاحقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
672

نقلت "رويترز" عن مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، قوله: "إن فرنسا لن تخذل لبنان"، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة.


واعتبر المصدر أن اعتذار "أديب" يعني أن "الأحزاب السياسية في لبنان ارتكبت خيانة جماعية".

وبين أن "ماكرون" سيدلي ببيان في مرحلة لاحقة، وفقاً لـ"رويترز".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,365
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,133
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,078
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,847

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة