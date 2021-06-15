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أمانة الشرقية تغلق 11 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

نفّذت نحو 1570 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1573 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة نتج عنها إغلاق 11 منشأة مخالفة وضبط 77 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وذكرت الأمانة أن مركز الاتصال الموحد 940 استقبل 25 بلاغاً، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية.

وأكدت استمرار وتكثيف الجولات الرقابية؛ للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية.

وشددت على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بكل مدن ومحافظات المنطقة.

أمانة المنطقة الشرقية

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أمانة الشرقية تغلق 11 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1573 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة نتج عنها إغلاق 11 منشأة مخالفة وضبط 77 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وذكرت الأمانة أن مركز الاتصال الموحد 940 استقبل 25 بلاغاً، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية.

وأكدت استمرار وتكثيف الجولات الرقابية؛ للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية.

وشددت على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بكل مدن ومحافظات المنطقة.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
03:15 PM

أمانة الشرقية تغلق 11 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

نفّذت نحو 1570 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1573 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة نتج عنها إغلاق 11 منشأة مخالفة وضبط 77 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وذكرت الأمانة أن مركز الاتصال الموحد 940 استقبل 25 بلاغاً، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية.

وأكدت استمرار وتكثيف الجولات الرقابية؛ للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية.

وشددت على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بكل مدن ومحافظات المنطقة.

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