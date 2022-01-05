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"الجزائية المتخصصة" تعلن موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم منصور سيف

ستحكم عليه المحكمة في الدعوى غيابياً

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم / منصور سيف بدر أحمد، يمني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم (2119987176) ، عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 22/ 03 /1443 هـ وتاريخ 18/ 5 / 1443 هـ ، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21/ 07/ 1443هـ ، الساعة التاسعة صباحاً .

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً؛ وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

المحكمة الجزائية المتخصصة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجزائية المتخصصة" تعلن موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم منصور سيف
سبق

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم / منصور سيف بدر أحمد، يمني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم (2119987176) ، عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 22/ 03 /1443 هـ وتاريخ 18/ 5 / 1443 هـ ، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21/ 07/ 1443هـ ، الساعة التاسعة صباحاً .

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً؛ وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
04:51 PM
اخر تعديل
05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
05:48 PM

"الجزائية المتخصصة" تعلن موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم منصور سيف

ستحكم عليه المحكمة في الدعوى غيابياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم / منصور سيف بدر أحمد، يمني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم (2119987176) ، عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 22/ 03 /1443 هـ وتاريخ 18/ 5 / 1443 هـ ، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21/ 07/ 1443هـ ، الساعة التاسعة صباحاً .

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً؛ وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

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