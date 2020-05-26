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"القصبى": قرارات الفتح التدريجي تؤكد حِنكة وحِكمة قيادة المملكة في إدارة أزمة كورونا

نوه بوعي الشعب السعودي في التعاون واتباع الإرشادات والالتزام بالتباعد الاجتماعي

أشاد رئيس مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية المهندس طارق بن عثمان القصبي بالقرارات الأخيرة الموفقة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبقيادة ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وبإشراف وتوجيه وزارة الصحة عبر وزير الصحة د. توفيق الربيعة.

وقال"القصبى": هذه القرارات الموفقة في الفتح التدريجي وعلى مراحل، تؤكد حِنكة وحِكمة المملكة ونجاحها كالمعتاد في إدارة هذه أزمة كورونا على أكمل وجه، وسعادة الجميع لا توصف بهذه القرارات خصوصاً أنها قامت على دراسات كثيرة تجعل المملكة قادرة على تخطي الأزمة إن شاء الله، ووعي الشعب السعودي في التعاون التام مع القرارات والالتزام بالتباعد الاجتماعي واتباع الإرشادات حتى بعد الفتح سيجعلنا من أوائل دول العالم إن شاء الله تخطياً للأزمة باقتدار، وما تقوم به الحكومة الرشيدة في مواجهة هذا الوباء الذي أنهك العالم اقتصادياً واجتماعياً وصحياً يدعو للفخر والاعتزاز.

ونوه "القصبى" بمقولة وزير الصحة في تصريح سابق #اطمئنوا_أنتم_في_السعودية وإننا مقارنةً بالعالم تفوقنا ونجحنا في إدارة الأزمة ويضعنا جميعاً في محل فخر واعتزاز بحكومتنا الرشيدة التي وضعت المواطن بالدرجة الأولى، وضحّت اقتصادياً واجتماعياً لأجل المواطن وصحته ووضع كافة السبل والطُرق التي تُساعد على الاستقرار، كلنا نفخر ونعتز بذلك ونسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من كل مكروه ويزيل عننا هذه الغمة عاجلاً غير آجل.

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"القصبى": قرارات الفتح التدريجي تؤكد حِنكة وحِكمة قيادة المملكة في إدارة أزمة كورونا
سبق

أشاد رئيس مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية المهندس طارق بن عثمان القصبي بالقرارات الأخيرة الموفقة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبقيادة ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وبإشراف وتوجيه وزارة الصحة عبر وزير الصحة د. توفيق الربيعة.

وقال"القصبى": هذه القرارات الموفقة في الفتح التدريجي وعلى مراحل، تؤكد حِنكة وحِكمة المملكة ونجاحها كالمعتاد في إدارة هذه أزمة كورونا على أكمل وجه، وسعادة الجميع لا توصف بهذه القرارات خصوصاً أنها قامت على دراسات كثيرة تجعل المملكة قادرة على تخطي الأزمة إن شاء الله، ووعي الشعب السعودي في التعاون التام مع القرارات والالتزام بالتباعد الاجتماعي واتباع الإرشادات حتى بعد الفتح سيجعلنا من أوائل دول العالم إن شاء الله تخطياً للأزمة باقتدار، وما تقوم به الحكومة الرشيدة في مواجهة هذا الوباء الذي أنهك العالم اقتصادياً واجتماعياً وصحياً يدعو للفخر والاعتزاز.

ونوه "القصبى" بمقولة وزير الصحة في تصريح سابق #اطمئنوا_أنتم_في_السعودية وإننا مقارنةً بالعالم تفوقنا ونجحنا في إدارة الأزمة ويضعنا جميعاً في محل فخر واعتزاز بحكومتنا الرشيدة التي وضعت المواطن بالدرجة الأولى، وضحّت اقتصادياً واجتماعياً لأجل المواطن وصحته ووضع كافة السبل والطُرق التي تُساعد على الاستقرار، كلنا نفخر ونعتز بذلك ونسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من كل مكروه ويزيل عننا هذه الغمة عاجلاً غير آجل.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
08:03 PM
اخر تعديل
26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
09:42 PM

"القصبى": قرارات الفتح التدريجي تؤكد حِنكة وحِكمة قيادة المملكة في إدارة أزمة كورونا

نوه بوعي الشعب السعودي في التعاون واتباع الإرشادات والالتزام بالتباعد الاجتماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد رئيس مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية المهندس طارق بن عثمان القصبي بالقرارات الأخيرة الموفقة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبقيادة ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وبإشراف وتوجيه وزارة الصحة عبر وزير الصحة د. توفيق الربيعة.

وقال"القصبى": هذه القرارات الموفقة في الفتح التدريجي وعلى مراحل، تؤكد حِنكة وحِكمة المملكة ونجاحها كالمعتاد في إدارة هذه أزمة كورونا على أكمل وجه، وسعادة الجميع لا توصف بهذه القرارات خصوصاً أنها قامت على دراسات كثيرة تجعل المملكة قادرة على تخطي الأزمة إن شاء الله، ووعي الشعب السعودي في التعاون التام مع القرارات والالتزام بالتباعد الاجتماعي واتباع الإرشادات حتى بعد الفتح سيجعلنا من أوائل دول العالم إن شاء الله تخطياً للأزمة باقتدار، وما تقوم به الحكومة الرشيدة في مواجهة هذا الوباء الذي أنهك العالم اقتصادياً واجتماعياً وصحياً يدعو للفخر والاعتزاز.

ونوه "القصبى" بمقولة وزير الصحة في تصريح سابق #اطمئنوا_أنتم_في_السعودية وإننا مقارنةً بالعالم تفوقنا ونجحنا في إدارة الأزمة ويضعنا جميعاً في محل فخر واعتزاز بحكومتنا الرشيدة التي وضعت المواطن بالدرجة الأولى، وضحّت اقتصادياً واجتماعياً لأجل المواطن وصحته ووضع كافة السبل والطُرق التي تُساعد على الاستقرار، كلنا نفخر ونعتز بذلك ونسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من كل مكروه ويزيل عننا هذه الغمة عاجلاً غير آجل.

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