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أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين بقصر الحكم

يؤدي أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ـ بمشيئة الله ـ غدًا صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله وسط مدينة الرياض.

كما يستقبل في قصر الحكم عقب صلاة العيد جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك.

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أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين بقصر الحكم
سبق

يؤدي أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ـ بمشيئة الله ـ غدًا صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله وسط مدينة الرياض.

كما يستقبل في قصر الحكم عقب صلاة العيد جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
10:58 PM

أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين بقصر الحكم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يؤدي أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ـ بمشيئة الله ـ غدًا صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله وسط مدينة الرياض.

كما يستقبل في قصر الحكم عقب صلاة العيد جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك.

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