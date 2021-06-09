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أجواء حارّة بمواقع وأمطار بأخرى.. الحصيني يكشف ملامح طقس الأربعاء

مع نشاط للرياح من خفيفة لشبه قوية على المنطقة الشرقية

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني - إن شاء الله - اليوم الأربعاء أجواءً حارة نهاراً معتدلة ليلاً على معظم المناطق.

وقال عبر تويتر: أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان وسلطنة عُمان مع نشاطٍ للرياح من خفيفة لشبه قوية على المنطقة الشرقية والخليج وأجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وغرب الرياض.

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أجواء حارّة بمواقع وأمطار بأخرى.. الحصيني يكشف ملامح طقس الأربعاء
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني - إن شاء الله - اليوم الأربعاء أجواءً حارة نهاراً معتدلة ليلاً على معظم المناطق.

وقال عبر تويتر: أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان وسلطنة عُمان مع نشاطٍ للرياح من خفيفة لشبه قوية على المنطقة الشرقية والخليج وأجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وغرب الرياض.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
08:48 AM

أجواء حارّة بمواقع وأمطار بأخرى.. الحصيني يكشف ملامح طقس الأربعاء

مع نشاط للرياح من خفيفة لشبه قوية على المنطقة الشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني - إن شاء الله - اليوم الأربعاء أجواءً حارة نهاراً معتدلة ليلاً على معظم المناطق.

وقال عبر تويتر: أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان وسلطنة عُمان مع نشاطٍ للرياح من خفيفة لشبه قوية على المنطقة الشرقية والخليج وأجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وغرب الرياض.

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