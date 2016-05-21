وتأتي هذه الحملة في إطار خطة عمل فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض الميدانية والتوعوية، بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ ماجد بن سليمان الحسين وفي ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند بزيادة الجهود الميدانية في الجانب التوعوي والتوجيهي.

وتقوم ١٠ مراكز إشرافية في مدينة الرياض بتوزيع المواد التوعوية من منتجات الرئاسة على المواطنين والمقيمين ومرتادي المجمعات والمراكز التجارية.

أطلقت إدارة التوعية والتوجيه حملة توعوية في الأسواق والمراكز التجارية تستمر طوال شهر رمضان، ضمن الأنشطة التوعوية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض.

"الأمر بالمعروف بالرياض" تطلق حملة توعوية بالأسواق في رمضان صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-05-20 أطلقت إدارة التوعية والتوجيه حملة توعوية في الأسواق والمراكز التجارية تستمر طوال شهر رمضان، ضمن الأنشطة التوعوية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض. وتقوم ١٠ مراكز إشرافية في مدينة الرياض بتوزيع المواد التوعوية من منتجات الرئاسة على المواطنين والمقيمين ومرتادي المجمعات والمراكز التجارية. وتأتي هذه الحملة في إطار خطة عمل فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض الميدانية والتوعوية، بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ ماجد بن سليمان الحسين وفي ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند بزيادة الجهود الميدانية في الجانب التوعوي والتوجيهي.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440 03:42 PM

"الأمر بالمعروف بالرياض" تطلق حملة توعوية بالأسواق في رمضان لتوزيع المواد من منتجات الرئاسة على مرتادي المراكز التجارية





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أطلقت إدارة التوعية والتوجيه حملة توعوية في الأسواق والمراكز التجارية تستمر طوال شهر رمضان، ضمن الأنشطة التوعوية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض.

وتقوم ١٠ مراكز إشرافية في مدينة الرياض بتوزيع المواد التوعوية من منتجات الرئاسة على المواطنين والمقيمين ومرتادي المجمعات والمراكز التجارية.

وتأتي هذه الحملة في إطار خطة عمل فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض الميدانية والتوعوية، بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ ماجد بن سليمان الحسين وفي ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند بزيادة الجهود الميدانية في الجانب التوعوي والتوجيهي.