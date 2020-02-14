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الاثنين المقبل .. مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مهرجان الشرقية للخيل العربية

في نسخته الثالثة وسينطلق يوم الأربعاء تحت رعاية أمير المنطقة .. ويستمر لمدة 5 أيام

تعقد اللجنة المنظمة لمهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة "كحيلة" مؤتمرًا صحفيًا في الخامسة مساء يوم الاثنين المقبل، في موقع المهرجان بـ"مارينا الدمام".

‫وسيتم خلال المؤتمر الكشف عن تفاصيل النسخة الثالثة من المهرجان الذي سينطلق الأربعاء المقبل تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية، ويستمر لمدة خمسة أيام، وسيصطحب رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان خالد القحطاني وسائل الإعلام في جولة حول مرافق وفعاليات المهرجان.

‫يُذكر أن المهرجان يُقام تحت رعاية كريمة من أمير المنطقة الشرقية في نسخته الثالثة هذا العام، بعد أن حققت النسختان الماضيتان نجاحًا تنظيميًا وجماهيريًا كبيرًا، كما يحرص المهرجان على تنويع فعالياته وتكريس الاهتمام بالموروث الحضاري والثقافي وعكس صورة مشرفة للمنطقة الشرقية في خريطة بطولات جمال الخيل العربية عالميًا.

مهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة كحيلة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الاثنين المقبل .. مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مهرجان الشرقية للخيل العربية
سبق

تعقد اللجنة المنظمة لمهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة "كحيلة" مؤتمرًا صحفيًا في الخامسة مساء يوم الاثنين المقبل، في موقع المهرجان بـ"مارينا الدمام".

‫وسيتم خلال المؤتمر الكشف عن تفاصيل النسخة الثالثة من المهرجان الذي سينطلق الأربعاء المقبل تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية، ويستمر لمدة خمسة أيام، وسيصطحب رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان خالد القحطاني وسائل الإعلام في جولة حول مرافق وفعاليات المهرجان.

‫يُذكر أن المهرجان يُقام تحت رعاية كريمة من أمير المنطقة الشرقية في نسخته الثالثة هذا العام، بعد أن حققت النسختان الماضيتان نجاحًا تنظيميًا وجماهيريًا كبيرًا، كما يحرص المهرجان على تنويع فعالياته وتكريس الاهتمام بالموروث الحضاري والثقافي وعكس صورة مشرفة للمنطقة الشرقية في خريطة بطولات جمال الخيل العربية عالميًا.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
11:12 PM

الاثنين المقبل .. مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مهرجان الشرقية للخيل العربية

في نسخته الثالثة وسينطلق يوم الأربعاء تحت رعاية أمير المنطقة .. ويستمر لمدة 5 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
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تعقد اللجنة المنظمة لمهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة "كحيلة" مؤتمرًا صحفيًا في الخامسة مساء يوم الاثنين المقبل، في موقع المهرجان بـ"مارينا الدمام".

‫وسيتم خلال المؤتمر الكشف عن تفاصيل النسخة الثالثة من المهرجان الذي سينطلق الأربعاء المقبل تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية، ويستمر لمدة خمسة أيام، وسيصطحب رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان خالد القحطاني وسائل الإعلام في جولة حول مرافق وفعاليات المهرجان.

‫يُذكر أن المهرجان يُقام تحت رعاية كريمة من أمير المنطقة الشرقية في نسخته الثالثة هذا العام، بعد أن حققت النسختان الماضيتان نجاحًا تنظيميًا وجماهيريًا كبيرًا، كما يحرص المهرجان على تنويع فعالياته وتكريس الاهتمام بالموروث الحضاري والثقافي وعكس صورة مشرفة للمنطقة الشرقية في خريطة بطولات جمال الخيل العربية عالميًا.

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