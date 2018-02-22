"السعودية" تستعرض خدماتها بمعرض السياحة والسفر 2018 بأرامكو

قدمت خصومات خاصة لزوار جناحها وصلت إلى "20%"

شاركت الخطوط السعودية ـ الناقل الوطني للمملكة ـ في معرض السياحة والسفر 2018، بمقر الإدارة العامة لشركة أرامكو السعودية، في مدينة الظهران، والذي استمر لمدة أربعة أيام.

جاء ذلك بمشاركة عدد من شركات الطيران الإقليمية والعالمية، وحضور الزوار والمهتمين والخبراء بقطاع النقل الجوي وصناعة السياحة، حيث استعرضت خدماتها وأبرزت منتجاتها كما قدمت خصماً خاصاً لزوار الجناح .

ويعد هذا المعرض من المعارض المهمة للخطوط السعودية، التي تشارك فيه بشكل سنوي لتقديم أحدث المنتجات والمبادرات.

ويحظى كذلك بمشاركة عدد كبير من شركات الطيران العربية والأجنبية وشركات السياحة والسفر والفنادق من مختلف الدول لتقديم عروضهم من محطات سفر جديدة، وكل ما يتعلق بالسفر والسياحة، مع تقديم بعض شركات الطيران والفنادق عدد من الجوائز للزوار .

وحظي جناح "السعودية" في المعرض باستقطاب العديد من الزوار والذين يمثلون منسوبي أرامكو وعائلاتهم كافة، إلى جانب رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية، وبعض الجهات الحكومية المشاركة الأخرى، حيث تم ومن خلال شاشة مرئية استعراض الخدمات الإلكترونية والذاتية والخدمات المقدمة على متن الطائرة، وكذلك الوجهات الجديدة، إلى جانب استعراض خطة المؤسسة (SV2020) ومبادرات برنامج التحول الذي يجري تنفيذه حالياً في قطاعات المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية كافة.

يضاف إلى ذلك عرض جناح الدرجة الأولى على طائرات بوينج (B777-300ER) وما يتميز به من رفاهية وراحة وخصوصية أثناء سفرهم .

وبادرت "السعودية" خلال مشاركتها في هذا المعرض بتقديم خصومات وعروض خاصة لمنسوبي وموظفي شركة أرامكو، حيث تم توفير رابط إلكتروني خاص يتم الحجز عن طريقه ومن خلاله يحصل الضيف على تخفيض قدره (20%) على الدرجتين الأولى، والأعمال إلى جانب (12%) على درجة الضيافة، الأمر الذي لاقى استحسان زوار الجناح .