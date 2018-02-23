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"هيئة الرياض" تستهدف 120 موظفاً إدارياً بكلمات توجيهية

تركزت على التذكير بنعمة الأمن ووجوب الطاعة لولاة الأمر

قدّمت إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، كلمات توجيهية استهدفت أكثر من 120 من منسوبي الفرع؛ من خلال مرشدي التوعية والتوجيه بالفرع، الذين ركزوا على إبراز أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتذكير بنعمة الأمن، ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف، والتحذير من التفرّق والاختلاف والفتن وأهلها.

وتطرّقت الكلمات التوعوية إلى ضرورة الحرص على أداء الأمانة والتخلق بالأخلاق الحسنة وحفظ اللسان والتفاني في خدمة المراجعين.

وتأتي هذه الكلمات ضِمن خطة عمل فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض التوجيهية، بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ تركي بن عبدالله الشليل؛ في ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بزيادة معدل الجهود المبذولة في الجانب التوجيهي.

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"هيئة الرياض" تستهدف 120 موظفاً إدارياً بكلمات توجيهية
سبق

قدّمت إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، كلمات توجيهية استهدفت أكثر من 120 من منسوبي الفرع؛ من خلال مرشدي التوعية والتوجيه بالفرع، الذين ركزوا على إبراز أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتذكير بنعمة الأمن، ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف، والتحذير من التفرّق والاختلاف والفتن وأهلها.

وتطرّقت الكلمات التوعوية إلى ضرورة الحرص على أداء الأمانة والتخلق بالأخلاق الحسنة وحفظ اللسان والتفاني في خدمة المراجعين.

وتأتي هذه الكلمات ضِمن خطة عمل فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض التوجيهية، بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ تركي بن عبدالله الشليل؛ في ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بزيادة معدل الجهود المبذولة في الجانب التوجيهي.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
02:17 PM

"هيئة الرياض" تستهدف 120 موظفاً إدارياً بكلمات توجيهية

تركزت على التذكير بنعمة الأمن ووجوب الطاعة لولاة الأمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدّمت إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، كلمات توجيهية استهدفت أكثر من 120 من منسوبي الفرع؛ من خلال مرشدي التوعية والتوجيه بالفرع، الذين ركزوا على إبراز أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتذكير بنعمة الأمن، ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف، والتحذير من التفرّق والاختلاف والفتن وأهلها.

وتطرّقت الكلمات التوعوية إلى ضرورة الحرص على أداء الأمانة والتخلق بالأخلاق الحسنة وحفظ اللسان والتفاني في خدمة المراجعين.

وتأتي هذه الكلمات ضِمن خطة عمل فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض التوجيهية، بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ تركي بن عبدالله الشليل؛ في ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بزيادة معدل الجهود المبذولة في الجانب التوجيهي.

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