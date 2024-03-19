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سويسرا.. ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 3888 والوفيات 33

عدد المصابين بلغ نحو 800 حالة مقارنة بالأمس

أعلنت الصحة السويسرية، اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في سويسرا وإمارة ليختنشتاين إلى 3888 حالة، فيما سجل عدد الوفيات 33 حالة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بلغ نحو 800 حالة مقارنة بأمس الأربعاء؛ حيث بلغ عدد الوفيات 21 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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سويسرا.. ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 3888 والوفيات 33
سبق

أعلنت الصحة السويسرية، اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في سويسرا وإمارة ليختنشتاين إلى 3888 حالة، فيما سجل عدد الوفيات 33 حالة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بلغ نحو 800 حالة مقارنة بأمس الأربعاء؛ حيث بلغ عدد الوفيات 21 حالة.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
05:12 PM
اخر تعديل
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
05:52 PM

سويسرا.. ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 3888 والوفيات 33

عدد المصابين بلغ نحو 800 حالة مقارنة بالأمس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الصحة السويسرية، اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في سويسرا وإمارة ليختنشتاين إلى 3888 حالة، فيما سجل عدد الوفيات 33 حالة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بلغ نحو 800 حالة مقارنة بأمس الأربعاء؛ حيث بلغ عدد الوفيات 21 حالة.

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