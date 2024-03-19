أعلنت الصحة السويسرية، اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في سويسرا وإمارة ليختنشتاين إلى 3888 حالة، فيما سجل عدد الوفيات 33 حالة. وأشارت إلى أن عدد المصابين بلغ نحو 800 حالة مقارنة بأمس الأربعاء؛ حيث بلغ عدد الوفيات 21 حالة.

سويسرا.. ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 3888 والوفيات 33 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-19 أعلنت الصحة السويسرية، اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في سويسرا وإمارة ليختنشتاين إلى 3888 حالة، فيما سجل عدد الوفيات 33 حالة.



وأشارت إلى أن عدد المصابين بلغ نحو 800 حالة مقارنة بأمس الأربعاء؛ حيث بلغ عدد الوفيات 21 حالة.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 05:12 PM

اخر تعديل 19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 05:52 PM

سويسرا.. ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 3888 والوفيات 33 عدد المصابين بلغ نحو 800 حالة مقارنة بالأمس





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أعلنت الصحة السويسرية، اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في سويسرا وإمارة ليختنشتاين إلى 3888 حالة، فيما سجل عدد الوفيات 33 حالة.



وأشارت إلى أن عدد المصابين بلغ نحو 800 حالة مقارنة بأمس الأربعاء؛ حيث بلغ عدد الوفيات 21 حالة.