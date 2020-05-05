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سفارة المملكة في إسبانيا للمواطنين: تواصلوا معنا لترتيب عودتكم

قالت: سواء من المسجلين على المنصة أو الذين فاتهم التسجيل.. بأقرب فرصة

دعت سفارة المملكة في إسبانيا المواطنين الراغبين بالعودة للوطن سواء من المسجلين على المنصة أو الذين فاتهم التسجيل للتواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة في أقرب فرصة ممكنة.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: في إطار الاستعدادات الجارية لترتيب عودة المواطنين والمواطنات الكرام المتواجدين في إسبانيا والراغبين في العودة لأرض الوطن، تأمل السفارة من كافة المواطنين والمواطنات المتواجدين حالياً في إسبانيا سواء من المسجلين على المنصة أو الذين فاتهم التسجيل في المنصة بعد انتهاء موعدها المحدد التواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة في أقرب فرصة ممكنة.

إسبانيا سفارة المملكة في إسبانيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفارة المملكة في إسبانيا للمواطنين: تواصلوا معنا لترتيب عودتكم
سبق

دعت سفارة المملكة في إسبانيا المواطنين الراغبين بالعودة للوطن سواء من المسجلين على المنصة أو الذين فاتهم التسجيل للتواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة في أقرب فرصة ممكنة.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: في إطار الاستعدادات الجارية لترتيب عودة المواطنين والمواطنات الكرام المتواجدين في إسبانيا والراغبين في العودة لأرض الوطن، تأمل السفارة من كافة المواطنين والمواطنات المتواجدين حالياً في إسبانيا سواء من المسجلين على المنصة أو الذين فاتهم التسجيل في المنصة بعد انتهاء موعدها المحدد التواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة في أقرب فرصة ممكنة.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
06:19 PM
اخر تعديل
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
07:35 PM

سفارة المملكة في إسبانيا للمواطنين: تواصلوا معنا لترتيب عودتكم

قالت: سواء من المسجلين على المنصة أو الذين فاتهم التسجيل.. بأقرب فرصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت سفارة المملكة في إسبانيا المواطنين الراغبين بالعودة للوطن سواء من المسجلين على المنصة أو الذين فاتهم التسجيل للتواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة في أقرب فرصة ممكنة.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: في إطار الاستعدادات الجارية لترتيب عودة المواطنين والمواطنات الكرام المتواجدين في إسبانيا والراغبين في العودة لأرض الوطن، تأمل السفارة من كافة المواطنين والمواطنات المتواجدين حالياً في إسبانيا سواء من المسجلين على المنصة أو الذين فاتهم التسجيل في المنصة بعد انتهاء موعدها المحدد التواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة في أقرب فرصة ممكنة.

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