النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

3 شروط لتجاوز الأهلية في "حساب المواطن"

تتمثل في الجنسية ومعيار الإقامة وتوافق البيانات

حدّد "حساب المواطن" ثلاثة شروط لتجاوز الأهلية تتمثل في شرط الجنسية لأن يكون المستفيد الرئيس سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك حاملو بطاقات التنقل، وزوج المواطنة وأبنائها، وزوجة المواطن.

وأضاف، أن الشرط الثاني يتمثل في معيار الإقامة، وهو أن يكون المستفيد الرئيس مقيماً إقامة دائمة داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من البرنامج، وألا يقيم إقامة دائمة في أي من المراكز الإيوائية والسجون.

وتابع "حساب المواطن"، أن الشرط الثالث هو ضرورة تطابق وتوافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
3 شروط لتجاوز الأهلية في "حساب المواطن"
سبق

حدّد "حساب المواطن" ثلاثة شروط لتجاوز الأهلية تتمثل في شرط الجنسية لأن يكون المستفيد الرئيس سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك حاملو بطاقات التنقل، وزوج المواطنة وأبنائها، وزوجة المواطن.

وأضاف، أن الشرط الثاني يتمثل في معيار الإقامة، وهو أن يكون المستفيد الرئيس مقيماً إقامة دائمة داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من البرنامج، وألا يقيم إقامة دائمة في أي من المراكز الإيوائية والسجون.

وتابع "حساب المواطن"، أن الشرط الثالث هو ضرورة تطابق وتوافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
12:59 PM

3 شروط لتجاوز الأهلية في "حساب المواطن"

تتمثل في الجنسية ومعيار الإقامة وتوافق البيانات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,296

حدّد "حساب المواطن" ثلاثة شروط لتجاوز الأهلية تتمثل في شرط الجنسية لأن يكون المستفيد الرئيس سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك حاملو بطاقات التنقل، وزوج المواطنة وأبنائها، وزوجة المواطن.

وأضاف، أن الشرط الثاني يتمثل في معيار الإقامة، وهو أن يكون المستفيد الرئيس مقيماً إقامة دائمة داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من البرنامج، وألا يقيم إقامة دائمة في أي من المراكز الإيوائية والسجون.

وتابع "حساب المواطن"، أن الشرط الثالث هو ضرورة تطابق وتوافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,018
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,756
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,935
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,342

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة