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"الصحة": تسجيل 1293 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1453 خلال الـ24 ساعة الماضية

"سبق" ترصد "جبل الدعاء".. منه تنطلق الأمنيات

في مشهد فريد وحج استثنائي.. وسط منظومة خدمية

وثقت عدسة "سبق" صوراً مؤثرة لحجاج بيت الله الحرام اختلطت فيها مشاعر الفرح والحزن في آنٍ واحد، والقلوب متجهة إلى بارئها تظهر صدق الالتجاء إلى الله بأن يتقبل حجهم وصالح أعمالهم.

جاء ذلك في مشهد فريد وحج استثنائي من جبل الرحمة أو جبل الدعاء بمشعر عرفات قبل نفرتهم لمزدلفة.

وتواصل مختلف أجهزة الدولة تقديم خدماتها المتنوعة لتحقيق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة في توفير كل الخدمات مع تطبيق البروتوكولات الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" ترصد "جبل الدعاء".. منه تنطلق الأمنيات
سبق

وثقت عدسة "سبق" صوراً مؤثرة لحجاج بيت الله الحرام اختلطت فيها مشاعر الفرح والحزن في آنٍ واحد، والقلوب متجهة إلى بارئها تظهر صدق الالتجاء إلى الله بأن يتقبل حجهم وصالح أعمالهم.

جاء ذلك في مشهد فريد وحج استثنائي من جبل الرحمة أو جبل الدعاء بمشعر عرفات قبل نفرتهم لمزدلفة.

وتواصل مختلف أجهزة الدولة تقديم خدماتها المتنوعة لتحقيق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة في توفير كل الخدمات مع تطبيق البروتوكولات الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
06:42 PM

"سبق" ترصد "جبل الدعاء".. منه تنطلق الأمنيات

في مشهد فريد وحج استثنائي.. وسط منظومة خدمية

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عبدالله العنزي - بعثة المشاعر المقدّسة
2
721

وثقت عدسة "سبق" صوراً مؤثرة لحجاج بيت الله الحرام اختلطت فيها مشاعر الفرح والحزن في آنٍ واحد، والقلوب متجهة إلى بارئها تظهر صدق الالتجاء إلى الله بأن يتقبل حجهم وصالح أعمالهم.

جاء ذلك في مشهد فريد وحج استثنائي من جبل الرحمة أو جبل الدعاء بمشعر عرفات قبل نفرتهم لمزدلفة.

وتواصل مختلف أجهزة الدولة تقديم خدماتها المتنوعة لتحقيق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة في توفير كل الخدمات مع تطبيق البروتوكولات الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا.

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