هجوم بقذائف هاون يودي بحياة ضابط فرنسي في مالي

بعد 5 أيام من جرح 4 جنود في اعتداء بعبوة ناسفة

أعلن قصر الإليزيه، اليوم "الأحد"، مقتل ضابط فرنسي في مدينة غاو بمالي إثر هجوم بقذائف هاون على معسكر قوة برخان بعد ظهر أمس.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان نقلته "فرانس 24" أن مقتل البريغادير ألكسندر مارتن من فوج المدفعية الـ54 لهييريس، لن يضعف تصميم فرنسا على متابعة مكافحة الإرهاب في المنطقة إلى جانب شركائها.

وجرح الثلاثاء الماضي أربعة جنود فرنسيين في بوركينا فاسو في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور مركبتهم.

وارتفع عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في معارك في منطقة الساحل إلى 53 منذ 2013.