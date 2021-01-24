النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هجوم بقذائف هاون يودي بحياة ضابط فرنسي في مالي

بعد 5 أيام من جرح 4 جنود في اعتداء بعبوة ناسفة

أعلن قصر الإليزيه، اليوم "الأحد"، مقتل ضابط فرنسي في مدينة غاو بمالي إثر هجوم بقذائف هاون على معسكر قوة برخان بعد ظهر أمس.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان نقلته "فرانس 24" أن مقتل البريغادير ألكسندر مارتن من فوج المدفعية الـ54 لهييريس، لن يضعف تصميم فرنسا على متابعة مكافحة الإرهاب في المنطقة إلى جانب شركائها.

وجرح الثلاثاء الماضي أربعة جنود فرنسيين في بوركينا فاسو في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور مركبتهم.

وارتفع عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في معارك في منطقة الساحل إلى 53 منذ 2013.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
هجوم بقذائف هاون يودي بحياة ضابط فرنسي في مالي
سبق

أعلن قصر الإليزيه، اليوم "الأحد"، مقتل ضابط فرنسي في مدينة غاو بمالي إثر هجوم بقذائف هاون على معسكر قوة برخان بعد ظهر أمس.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان نقلته "فرانس 24" أن مقتل البريغادير ألكسندر مارتن من فوج المدفعية الـ54 لهييريس، لن يضعف تصميم فرنسا على متابعة مكافحة الإرهاب في المنطقة إلى جانب شركائها.

وجرح الثلاثاء الماضي أربعة جنود فرنسيين في بوركينا فاسو في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور مركبتهم.

وارتفع عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في معارك في منطقة الساحل إلى 53 منذ 2013.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
05:31 PM

هجوم بقذائف هاون يودي بحياة ضابط فرنسي في مالي

بعد 5 أيام من جرح 4 جنود في اعتداء بعبوة ناسفة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,896

أعلن قصر الإليزيه، اليوم "الأحد"، مقتل ضابط فرنسي في مدينة غاو بمالي إثر هجوم بقذائف هاون على معسكر قوة برخان بعد ظهر أمس.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان نقلته "فرانس 24" أن مقتل البريغادير ألكسندر مارتن من فوج المدفعية الـ54 لهييريس، لن يضعف تصميم فرنسا على متابعة مكافحة الإرهاب في المنطقة إلى جانب شركائها.

وجرح الثلاثاء الماضي أربعة جنود فرنسيين في بوركينا فاسو في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور مركبتهم.

وارتفع عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في معارك في منطقة الساحل إلى 53 منذ 2013.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,848
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,657
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,887
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,749

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة