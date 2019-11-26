شاهد.. أمانة مكة تزيل 57 حوشًا ومخططًا عشوائيًّا

كانت عبارة عن تعديات منها 49 في السنوسية وبير الغنم

أزالت أمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، 57 حوشًا ومخططًا عشوائيًّا بمكة المكرمة.

وتفصيلًا، نفذت‏‎ بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة بالتعاون مع الجهات الأمنية، إزالة 57 حوشًا عبارة عن تعديات؛ منها 49 حوشًا في السنوسية، و7 أحواش ومخطط عشوائي في بير الغنم.