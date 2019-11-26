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شاهد.. أمانة مكة تزيل 57 حوشًا ومخططًا عشوائيًّا

كانت عبارة عن تعديات منها 49 في السنوسية وبير الغنم

أزالت أمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، 57 حوشًا ومخططًا عشوائيًّا بمكة المكرمة.

وتفصيلًا، نفذت‏‎ بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة بالتعاون مع الجهات الأمنية، إزالة 57 حوشًا عبارة عن تعديات؛ منها 49 حوشًا في السنوسية، و7 أحواش ومخطط عشوائي في بير الغنم.

أمانة العاصمة المقدسة الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. أمانة مكة تزيل 57 حوشًا ومخططًا عشوائيًّا
سبق

أزالت أمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، 57 حوشًا ومخططًا عشوائيًّا بمكة المكرمة.

وتفصيلًا، نفذت‏‎ بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة بالتعاون مع الجهات الأمنية، إزالة 57 حوشًا عبارة عن تعديات؛ منها 49 حوشًا في السنوسية، و7 أحواش ومخطط عشوائي في بير الغنم.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
10:52 AM

شاهد.. أمانة مكة تزيل 57 حوشًا ومخططًا عشوائيًّا

كانت عبارة عن تعديات منها 49 في السنوسية وبير الغنم

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,061

أزالت أمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، 57 حوشًا ومخططًا عشوائيًّا بمكة المكرمة.

وتفصيلًا، نفذت‏‎ بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة بالتعاون مع الجهات الأمنية، إزالة 57 حوشًا عبارة عن تعديات؛ منها 49 حوشًا في السنوسية، و7 أحواش ومخطط عشوائي في بير الغنم.

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