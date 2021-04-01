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اليابان تعلن إجراءات طارئة في منطقة أوساكا لاحتواء فيروس كورونا

ستستمر من الخامس من أبريل الجاري حتى الخامس من مايو المقبل

أعلن وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم الخميس، أن بلاده ستتخذ إجراءات طارئة في منطقة أوساكا لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال نيشيمورا الذي يشرف على تصدي اليابان للجائحة: إن الإجراءات ستستمر من الخامس من أبريل الجاري حتى الخامس من مايو المقبل.

وكان حاكم أوساكا قد دق ناقوس الخطر، أمس الأربعاء، من موجة إصابات جديدة قد تصبح الأسوأ حتى الآن في المنطقة.

وسجلت اليابان منذ بداية تفشي الوباء نحو 480000 إصابة بالفيروس، وأكثر من 9 آلاف وفاة.

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اليابان تعلن إجراءات طارئة في منطقة أوساكا لاحتواء فيروس كورونا
سبق

أعلن وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم الخميس، أن بلاده ستتخذ إجراءات طارئة في منطقة أوساكا لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال نيشيمورا الذي يشرف على تصدي اليابان للجائحة: إن الإجراءات ستستمر من الخامس من أبريل الجاري حتى الخامس من مايو المقبل.

وكان حاكم أوساكا قد دق ناقوس الخطر، أمس الأربعاء، من موجة إصابات جديدة قد تصبح الأسوأ حتى الآن في المنطقة.

وسجلت اليابان منذ بداية تفشي الوباء نحو 480000 إصابة بالفيروس، وأكثر من 9 آلاف وفاة.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
10:22 AM

اليابان تعلن إجراءات طارئة في منطقة أوساكا لاحتواء فيروس كورونا

ستستمر من الخامس من أبريل الجاري حتى الخامس من مايو المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم الخميس، أن بلاده ستتخذ إجراءات طارئة في منطقة أوساكا لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال نيشيمورا الذي يشرف على تصدي اليابان للجائحة: إن الإجراءات ستستمر من الخامس من أبريل الجاري حتى الخامس من مايو المقبل.

وكان حاكم أوساكا قد دق ناقوس الخطر، أمس الأربعاء، من موجة إصابات جديدة قد تصبح الأسوأ حتى الآن في المنطقة.

وسجلت اليابان منذ بداية تفشي الوباء نحو 480000 إصابة بالفيروس، وأكثر من 9 آلاف وفاة.

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