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القمة والإثارة تجمع الهلال والشباب.. والأهلي والنصر في رحلة مصالحة جماهيرهم

4 مباريات في انطلاق جولة "هي لنا دار" من دوري المحترفين

تدشن غداً الخميس، منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، التي وجّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بأن يكون مسماها جولة ( هي لنا دار ) بمناسبة اليوم الوطني الـ91.


وستجمع أولى اللقاءات النصر "الثامن "برصيد 6 نقاط ( لديه مباراة مؤجلة ) مع الباطن " الـ13" برصيد 5 نقاط على ملعب مرسول بارك في الرياض، ويستضيف الفيحاء الذي يحتل المركز السادس برصيد 7 نقاط ( لديه مباراة مؤجلة ) على ملعب مدينة المجمعة الرياضية نظيره الأهلي الذي يملك 5 نقاط في المركز العاشر، ويحل الاتفاق "التاسع"بـ 6 نقاط ضيفاً على الطائي الذي يملك نقطة واحدة فقط وضعته في المركز الـ16 والأخير، ويتواجه في آخر لقاءات اليوم الأول من الجولة فريقا الشباب الـ11 بـ 5 نقاط والهلال " الثاني " بـ10 نقاط ( لديه مباراة مؤجلة ) وذلك على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

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القمة والإثارة تجمع الهلال والشباب.. والأهلي والنصر في رحلة مصالحة جماهيرهم
سبق

تدشن غداً الخميس، منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، التي وجّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بأن يكون مسماها جولة ( هي لنا دار ) بمناسبة اليوم الوطني الـ91.


وستجمع أولى اللقاءات النصر "الثامن "برصيد 6 نقاط ( لديه مباراة مؤجلة ) مع الباطن " الـ13" برصيد 5 نقاط على ملعب مرسول بارك في الرياض، ويستضيف الفيحاء الذي يحتل المركز السادس برصيد 7 نقاط ( لديه مباراة مؤجلة ) على ملعب مدينة المجمعة الرياضية نظيره الأهلي الذي يملك 5 نقاط في المركز العاشر، ويحل الاتفاق "التاسع"بـ 6 نقاط ضيفاً على الطائي الذي يملك نقطة واحدة فقط وضعته في المركز الـ16 والأخير، ويتواجه في آخر لقاءات اليوم الأول من الجولة فريقا الشباب الـ11 بـ 5 نقاط والهلال " الثاني " بـ10 نقاط ( لديه مباراة مؤجلة ) وذلك على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
09:23 PM

القمة والإثارة تجمع الهلال والشباب.. والأهلي والنصر في رحلة مصالحة جماهيرهم

4 مباريات في انطلاق جولة "هي لنا دار" من دوري المحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تدشن غداً الخميس، منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، التي وجّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بأن يكون مسماها جولة ( هي لنا دار ) بمناسبة اليوم الوطني الـ91.


وستجمع أولى اللقاءات النصر "الثامن "برصيد 6 نقاط ( لديه مباراة مؤجلة ) مع الباطن " الـ13" برصيد 5 نقاط على ملعب مرسول بارك في الرياض، ويستضيف الفيحاء الذي يحتل المركز السادس برصيد 7 نقاط ( لديه مباراة مؤجلة ) على ملعب مدينة المجمعة الرياضية نظيره الأهلي الذي يملك 5 نقاط في المركز العاشر، ويحل الاتفاق "التاسع"بـ 6 نقاط ضيفاً على الطائي الذي يملك نقطة واحدة فقط وضعته في المركز الـ16 والأخير، ويتواجه في آخر لقاءات اليوم الأول من الجولة فريقا الشباب الـ11 بـ 5 نقاط والهلال " الثاني " بـ10 نقاط ( لديه مباراة مؤجلة ) وذلك على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

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